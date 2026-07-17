Τελικός Μουντιάλ 2026: Απειλή λόγω... αέρα για το ματς!
Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στις αρμόδιες αρχές η... ποιότητα του αέρα στο Νιου Τζέρσεϊ, ενόψει της διεξαγωγής του τελικού του Μουντιάλ, ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή το βράδυ της Κυριακής (19/7, 22:00).
Οι πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στον Καναδά έχουν δημιουργήσει αρκετό καπνό, με αποτέλεσμα το τοπίο στους δρόμους της Νέας Υόρκης να θυμίζει εποχές... κορονοϊού, και το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χρονιάς να τίθεται υπό απειλή.
Όπως αναφέρει η Marca, ο κίνδυνος πιθανής αναβολής υπάρχει, ωστόσο από τη FIFA κανείς δεν ανησυχεί σχετικά με το σπουδαίο ματς στο MetLife Stadium, που βρίσκεται υπό «στενή παρακολούθηση», όσον αφορά τον αέρα που επικρατεί τριγύρω.
Το εν λόγω μέσο αναφέρει και τον δείκτη AQI, την κλίμακα που μετρά τη συγκέντρωση ρυπογόνων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα και η οποία μπορεί να μεταβληθεί δραστικά μέσα σε λίγες ώρες, ανάλογα με τους ανέμους. Όταν αυτός ο δείκτης ξεπερνά ορισμένα επίπεδα, οι υγειονομικές αρχές κρίνουν ότι ο αέρας δεν είναι ασφαλής για έντονη σωματική άσκηση, κάτι που συνέβη την Πέμπτη (16/7).
Πάντως η FIFA δεν έχει διευκρινίσει ποτέ δημόσια ποιο είναι το ακριβές όριο για την αναβολή ενός αγώνα λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: New York is completely covered in smoke from Canadian wildfires, exactly three days before the World Cup final, which will be featured in the Metlife Stadium. pic.twitter.com/3UyJJesXdP— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 17, 2026
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