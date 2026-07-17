Η FIFA αύξησε σημαντικά τα χρηματικά έπαθλα του Μουντιάλ και η ομάδα που θα στεφθεί πρωταθλήτρια κόσμου θα λάβει 37 εκατομμύρια ευρώ, πέρα από το πολυπόθητο τρόπαιο!

Η Ισπανία και η Αργεντινή διεκδικούν το βράδυ της Κυριακής (19/7,Live από το Gazzetta) τον τίτλο της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας, όμως εκτός από το πολυπόθητο τρόπαιο ο νικητής του μεγάλου τελικού θα αποχωρήσει και με ένα χρηματικό έπαθλο δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από τη FIFA.

Η κλεψύδρα αδειάζει.... και πλέον μένουν λίγες ώρες για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026, όπου η Ρόχα και η Αλμπισελέστε να έχουν δώσει «ραντεβού» στη Νέα Υόρκη. Το τρόπαιο φυσικά είναι ο μεγάλος στόχος καθώς η παρέα του Λιονέλ Μέσι δεν θέλει να παραδώσει το στέμμα της ενώ από την άλλη η Ισπανία θέλει να κατακτήσει το δεύτερο Παγκόσμιο στην ιστορία της μετά από το 2010. Ωστόσο η ομάδα που θα το κατακτήσει πέρα από το γεγονός ότι θα κατακτήσει την κορυφή του κόσμου θα πάρει και ένα γενναιόδωρο ποσό από τη FIFA.

Πιο συγκεκριμένα όπως αποκάλυψε η Athletic υπάρχει αύξηση των χρηματικών επάθλων της διοργάνωσης, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί στις συμμετέχουσες ομοσπονδίες στα 489 εκατομμύρια ευρώ, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 50% σε σύγκριση με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ.

Η νέα πρωταθλήτρια κόσμου θα λάβει 37,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η φιναλίστ θα εισπράξει 24,5 εκατομμύρια. Παράλληλα, η ομάδα που θα κατακτήσει την τρίτη θέση θα βάλει στα ταμεία της 21,5 εκατομμύρια ευρώ, με την τέταρτη της διοργάνωσης να αμείβεται με 20 εκατομμύρια ευρώ.

