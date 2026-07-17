Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα θα δώσει το «παρών» στον τελικό του Μουντιάλ και άφησε το δικό του σχόλιο για τον διαιτητή.

Τον Σλοβένο Σλάβκο Βίντσιτς που ξέσπασε σε λυγμούς μόλις έμαθε τα... ευχάριστα, αποφάσισε να ορίσει η FIFA για να διευθύνει τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής (19/7, 22:00).

Ο αγώνας αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, όχι μόνο αναφορικά με το αγωνιστικό και το σε ποια χώρα θα καταλήξει το βαρύτιμο τρόπαιο, αλλά και για τα...τριγύρω, αφού οι «φωνές» για τη διαιτησία δεν έχουν κοπάσει στιγμή σε αυτό το Μουντιάλ.

Σε παρόμοιο mood βρίσκεται και ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα. Ο Τζοάν Λαπόρτα θα είναι στις εξέδρες του MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ, και, εθεάθη να περπατάει στους δρόμους της Νεάς Υόρκης, όπου μίλησε στο γνωστό μέσο COPE.

Ο ισχυρός άνδρας των Καταλανών πάντως φάνηκε να αφήνει «αιχμές» για τη διαιτησία, λέγοντας πως αν ο ρέφερι καταφέρει να επιβληθεί, τότε το πιθανότερο είναι να κερδίσει η Ισπανία, αφού διαθέτει καλύτερη ομάδα. Παράλληλα, μιλώντας σε άλλο μέσο, δήλωσε περήφανος που η Μπάρτσα έχει 8 ποδοσφαιριστές στον τελικό, ενώ αναφέρθηκε και στον Λιονέλ Μέσι, λέγοντας ότι είναι ενθουσιασμένος που φτάνει ξανά στο τέλος του δρόμου.