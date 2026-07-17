Μουντιάλ 2026: Επιβεβαιώθηκε ότι ο Τραμπ θα παραδώσει το τρόπαιο στο νικητή
Ο τελικός του φετινού Μουντιάλ πλησιάζει και όλος ο ποδοσφαιρικός και μη πλανήτης περιμένει να δει εάν η Αργεντινή θα κατορθώσει να κάνει το back to back ή η Ισπανία θα είναι εκείνη που θα πανηγυρίσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της.
Οι δυο ομάδες που αποτελούν και το νούμερο 1 και 2 στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA θα δώσουν τη μάχη τους την Κυριακή (19/7) στις 22:00 στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, χωρητικότητας 82.500 θεατών. Ένας εξ' αυτών, θα είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος μάλιστα θα είναι ο άνθρωπος που θα παραδώσει το τρόπαιο στον αρχηγό της νικήτριας ομάδας, κάτι που είχε ανακοινώσει η FIFA από τον Ιούνιο, αλλά επιβεβαιώθηκε και από τον Λευκό Οίκο. Συγκεκριμένα, η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανέφερε τα εξής:
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«Ανυπομονούμε για τον τελικό της Κυριακής και γνωρίζω ότι και ο πρόεδρος ανυπομονεί να βρεθεί εκεί. Η παρουσία του θα αποτελέσει την κορύφωση αυτού που ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, το ασφαλέστερο και το πιο επιτυχημένο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών».
The White House confirm Donald Trump will attend Sunday’s World Cup Final and present the trophy, as revealed on @talkSPORT before the tournament.🏆— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 16, 2026
🗣️ White House press secretary Karoline Leavitt: “We look forward to the final match on Sunday, and I know the President looks… pic.twitter.com/kYo0PndmIw
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