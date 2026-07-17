Μουντιάλ 2026: Επιβεβαιώθηκε ότι ο Τραμπ θα παραδώσει το τρόπαιο στο νικητή

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Μουντιάλ 2026: Επιβεβαιώθηκε ότι ο Τραμπ θα παραδώσει το τρόπαιο στο νικητή
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Μέσω του Λευκού Οίκου επιβεβαιώθηκε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι εκείνος που θα κάνει την απονομή στον φετινό νικητή του Μουντιάλ.

Ο τελικός του φετινού Μουντιάλ πλησιάζει και όλος ο ποδοσφαιρικός και μη πλανήτης περιμένει να δει εάν η Αργεντινή θα κατορθώσει να κάνει το back to back ή η Ισπανία θα είναι εκείνη που θα πανηγυρίσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Οι δυο ομάδες που αποτελούν και το νούμερο 1 και 2 στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA θα δώσουν τη μάχη τους την Κυριακή (19/7) στις 22:00 στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, χωρητικότητας 82.500 θεατών. Ένας εξ' αυτών, θα είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μάλιστα θα είναι ο άνθρωπος που θα παραδώσει το τρόπαιο στον αρχηγό της νικήτριας ομάδας, κάτι που είχε ανακοινώσει η FIFA από τον Ιούνιο, αλλά επιβεβαιώθηκε και από τον Λευκό Οίκο. Συγκεκριμένα, η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανέφερε τα εξής:

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«Ανυπομονούμε για τον τελικό της Κυριακής και γνωρίζω ότι και ο πρόεδρος ανυπομονεί να βρεθεί εκεί. Η παρουσία του θα αποτελέσει την κορύφωση αυτού που ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, το ασφαλέστερο και το πιο επιτυχημένο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών».

 
@Photo credits: Associated Press

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