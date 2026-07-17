Ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ, Μουνίρ Νασραουϊ εξήγησε γιατί δεν θα δώσει το «παρών» στον τελικό του Μουντιάλ.

Όλα είναι έτοιμα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ την ερχόμενη Κυριακή (19/7, 22:00), όπου Ισπανία και Αργεντινή θα τα δώσουν όλα για το σπουδαιότερο τρόπαιο του ποδοσφαίρου.

Η Ρόχα όντας κατά πολλούς η καλύτερη ομάδα του τουρνουά έχει τον άτυπο τίτλο του φαβορί, όμως σε τέτοιου είδους παιχνίδια δεν χωράνε προβλέψεις, πόσω δε μάλλον όταν στις ομάδες αγωνίζονται ποδοσφαιριστές όπως ο Λιονέλ Μέσι και ο Λαμίν Γιαμάλ.

Ο 19χρονος άσος των Ισπανών προκάλεσε πάντως ανησυχία, καθώς χθες (16/7) δεν προπονήθηκε με τους συμπαίκτες του, έχοντας μάλιστα επίδεσμο στον αριστερό μηρό. Πάντως, τα ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως θα δώσει κανονικά το «παρών» στο ματς, σε αντίθεση με τον πατέρα του.

Ο Μουνίρ Νουσραουϊ δεν θα βρεθεί στο πλάι του γιού του, και ο λόγος είναι αρκετά σημαντικός. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος (σσ ο πατέρας), δεν μπορεί να κάνει ένα τόσο μεγάλο, υπερατλαντικό ταξίδι, ενώ πάσχει από επιληψία. Τόνισε ότι πρέπει συνεχώς να προσέχει και να παίρνει φάρμακα, κάτι που δεν βοηθάει. Στο γήπεδο ωστόσο θα βρίσκεται κανονικά η μητέρα και ο αδερφός του wonderkid των Ισπανών.

«Είναι πολύ δύσκολο για εμένα, καθώς είμαι επιληπτικό άτομο και πρέπει να παίρνω αρκετά χάπια την ημέρα. Πρέπει να σκέφτομαι καλά πριν πάρω μια τέτοια απόφαση. Πρέπει να σκεφτώ εμένα, τον γιο μου και όλους όσοι θα είναι γύρω μου.

Θα μπορούσα να πάθω μια επιληπτική κρίση και να δημιουργήσω ένα πρόβλημα που μπορεί να αποφευχθεί. Είναι καλύτερα να μείνω στο σπίτι και να παρακολουθήσω τον τελικό από εκεί»