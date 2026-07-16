Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι η ομάδα με τους περισσότερους παίκτες στον τελικό του Μουντιάλ για τρίτη διαδοχική διοργάνωση.

Ροχιμπλάνκος οι... πρωταθλητές! Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι ο σύλλογος με τους περισσότερους παίκτες στον τελικό του Μουντιάλ για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση.

H Αργεντινή με την Ισπανία θα διεκδικήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο στον τελικό της Κυριακής (19/07, 22:00). Αμφότερες διαθέτουν στο ρόστερ τους αρκετούς παίκτες που αγωνίζονται στον σύλλογο της ισπανικής πρωτεύουσας, ο οποίος διακρίνεται για το πάθος και την αγωνιστικότητά του, όπως ακριβώς και οι δύο χώρες που θα... κυνηγήσουν το «Ζιλ Ριμέ».

Οι ποδοσφαιριστές της Ατλέτικο που θα βρίσκονται στον τελικό:

Ισπανία: Μάρκος Γιορέντε, Μάρκ Πούμπιλ, Άλεξ Μπαένα, Αλεχάνδρο Γκριμάλδο

Αργεντινή: Χουάν Μούσο, Τζιουλιάνο Σιμέονε, Νάχουελ Μολίνα, Χούλιαν Άλβαρες, Τιάγκο Αλμάδα

Το... ασύλληπτο της υπόθεσης είναι πως και στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις, η Ατλέτι είχε και πάλι τους περισσότερους αθλητές στον τελικό της μεγαλύτερης γιορτής του ποδοσφαίρου.

Κατάρ (2022): Ροντρίγκο Ντε Πολ, Ναουέλ Μολίνα, Άνχελ Κορέα, Αντουάν Γκριέζμαν

Ρωσία (2018): Σίμε Βρσάλικο, Αντουάν Γκριεζμάν, Λούκας Ερναντές, Τόμας Λεμάρ