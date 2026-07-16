Ατλέτικο: Η ομάδα με τους πιο πολλούς παίκτες στον τελικό του Μουντιάλ
Ροχιμπλάνκος οι... πρωταθλητές! Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι ο σύλλογος με τους περισσότερους παίκτες στον τελικό του Μουντιάλ για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση.
H Αργεντινή με την Ισπανία θα διεκδικήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο στον τελικό της Κυριακής (19/07, 22:00). Αμφότερες διαθέτουν στο ρόστερ τους αρκετούς παίκτες που αγωνίζονται στον σύλλογο της ισπανικής πρωτεύουσας, ο οποίος διακρίνεται για το πάθος και την αγωνιστικότητά του, όπως ακριβώς και οι δύο χώρες που θα... κυνηγήσουν το «Ζιλ Ριμέ».
Οι ποδοσφαιριστές της Ατλέτικο που θα βρίσκονται στον τελικό:
Ισπανία: Μάρκος Γιορέντε, Μάρκ Πούμπιλ, Άλεξ Μπαένα, Αλεχάνδρο Γκριμάλδο
Αργεντινή: Χουάν Μούσο, Τζιουλιάνο Σιμέονε, Νάχουελ Μολίνα, Χούλιαν Άλβαρες, Τιάγκο Αλμάδα
Το... ασύλληπτο της υπόθεσης είναι πως και στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις, η Ατλέτι είχε και πάλι τους περισσότερους αθλητές στον τελικό της μεγαλύτερης γιορτής του ποδοσφαίρου.
Κατάρ (2022): Ροντρίγκο Ντε Πολ, Ναουέλ Μολίνα, Άνχελ Κορέα, Αντουάν Γκριέζμαν
Ρωσία (2018): Σίμε Βρσάλικο, Αντουάν Γκριεζμάν, Λούκας Ερναντές, Τόμας Λεμάρ
💣🚨 BREAKING - OFFICIAL: For the THIRD (!) consecutive World Cup, Atlético Madrid is the club with the MOST players in the final!— Atletico Universe (@atletiuniverse) July 15, 2026
2018 (4):
🇭🇷 Šime Vrsaljko
🇫🇷 Antoine Griezmann
🇫🇷 Lucas Hernandez
🇫🇷 Thomas Lemar
2022 (4):
🇫🇷 Antoine Griezmann
🇦🇷 Rodrigo De Paul
🇦🇷 Nahuel… pic.twitter.com/1pumryj3Wd
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