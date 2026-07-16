Σε... αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται στην Ισπανία καθώς ο Λαμίν Γιαμάλ δεν προπονήθηκε και είχε επίδεσμο στον αριστερό μηρό τρεις μέρες πριν τον τελικό, σύμφωνα με την AS.

Αυτό... έλειπε τώρα από την Ισπανία! Σύμφωνα με την AS, ο Λαμίν Γιαμάλ δεν προπονήθηκε και είχε επίδεσμο στον αριστερό μηρό τρεις μέρες πριν τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 κόντρα στην Αργεντινή (19/07, 22:00).

Η Φούρια Ρόχα θα διεκδικήσει την κορυφή του κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 2010, απέναντι στην κάτοχο του 2022, Αλμπισελέστε, που θέλει να κάνει το back to back.

Το σύνολο του Ντε λα Φουέντε δεν θέλει ούτε να σκέφτεται πως θα αγωνιστεί για το τρόπαιο δίχως το μεγάλο αστέρι της Μπαρτσελόνα και του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Υπενθυμίζουμε, πως ο 19χρονος αθλητής της Μπάρτσα είχε τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο πριν ξεκινήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως εντέλει τον ξεπέρασε και αγωνίστηκε σε όλη την πορεία της χώρας του έως τον τελικό.