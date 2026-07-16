Ισπανία: Ανησυχία για τον Λαμίν Γιαμάλ (vid)
Αυτό... έλειπε τώρα από την Ισπανία! Σύμφωνα με την AS, ο Λαμίν Γιαμάλ δεν προπονήθηκε και είχε επίδεσμο στον αριστερό μηρό τρεις μέρες πριν τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 κόντρα στην Αργεντινή (19/07, 22:00).
Η Φούρια Ρόχα θα διεκδικήσει την κορυφή του κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 2010, απέναντι στην κάτοχο του 2022, Αλμπισελέστε, που θέλει να κάνει το back to back.
Το σύνολο του Ντε λα Φουέντε δεν θέλει ούτε να σκέφτεται πως θα αγωνιστεί για το τρόπαιο δίχως το μεγάλο αστέρι της Μπαρτσελόνα και του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
Υπενθυμίζουμε, πως ο 19χρονος αθλητής της Μπάρτσα είχε τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο πριν ξεκινήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως εντέλει τον ξεπέρασε και αγωνίστηκε σε όλη την πορεία της χώρας του έως τον τελικό.
🚨 ÚLTIMA HORA 🚨— Madrid Sports (@MadridSports_) July 16, 2026
Saltan las ALARMAS con LAMINE YAMAL a TRES DÍAS DE LA FINAL del Mundial entre España y Argentina
El jugador NO HA ENTRENADO y tiene UN VENDAJE en el MUSLO IZQUIERDO pic.twitter.com/UMAPKOIhhY
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.