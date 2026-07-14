Ο Λαμίν Γιαμάλ μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram θέλησε να «προκαλέσει» τη Γαλλία, λίγη ώρα πριν τη σέντρα του μεγάλου ημιτελικού.

Ο Γιαμάλ έριξε... λάδι στη φωτιά λίγο πριν το εναρκτήριο λάκτισμα του μεγάλου ημιτελικού του Μουντιάλ 2026, ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία (14/07, 22:00).

Τα δύο ευρωπαϊκά μεγαθήρια συγκρούονται με στόχο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (19/07, 22:00). Στο Ντάλας, το «bras de fer» προβλέπεται συναρπαστικό ανάμεσα σε δύο άκρως ποιοτικές ομάδες με πλειάδα αστέρων και πλούσιο παρελθόν στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Μια από αυτές, θυμήθηκε και ο Ισπανός αστέρας της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, σε ανάρτησή του στο Instagram, λίγο πριν την έναρξη του τεράστιου ματς.

Πιο συγκεκριμένα, ο 18χρονος «μάγος» εστίασε στον ημιτελικό του UEFA Nations League 2025, όπου η χώρα του κέρδισε με 5-4 τη Γαλλία και πήρε την πρόκριση για τον τελικό, όπου εντέλει ηττήθηκε από την Πορτογαλία. Ο Γιαμάλ, θέλοντας να στείλει το... δικό του μήνυμα στους Μπλε, θυμήθηκε τη στιγμή, που ο ίδιος σημείωσε το 5-1 για τη χώρα του, δίνοντας μεγάλες διαστάσεις στο σκορ, στο 67ο λεπτό.

Οι Τρικολόρ έβαλαν στη συνέχει άλλα τρία γκολ και ηττήθηκαν αξιοπρεπώς, ωστόσο οι προθέσεις του wonderkid του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ήταν μάλλον... ξεκάθαρες με τη συγκεκριμένη ανάρτηση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, το αποψινό ντέρμπι άρχισε πριν καν... αρχίσει.