Μουντιάλ 2026: Ο προφήτης του... X από το 2021
Ο «Dilemma» έχει προφητικές ικανότητες! Ο εν λόγω χρήστης του X σε ανάρτησή του το 2021 είχε προβλέψει πως στο Μουντιάλ 2026 στον τελικό θα βρίσκονται η Αργεντινή και η Ισπανία και πως η Αλμπισελέστε θα επιβληθεί με 3-2.
Στο πρώτο σκέλος έπεσε ήδη μέσα, αφού την Κυριακή (19/07, 22:00) οι δύο χώρες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους για το βαρύτιμο τρόπαιο του «Ζιλ Ριμέ». Μένει να δούμε εάν μάντεψε σωστά και στο δεύτερο σκέλος.
Σε αυτή την περίπτωση, η χώρα της Νότιας Αμερικής θα στεφθεί Πρωταθλήτρια Κόσμου για τέταρτη φορά στην ιστορία της και ο Μέσι πρωταθλητής κόσμου για δεύτερη και μάλιστα συνεχόμενη.
Αν η Αργεντινή πράγματι κατακτήσει το τρόπαιο, θα είναι η τρίτη χώρα που θα το καταφέρει για δεύτερη διαδοχική φορά, μετά τις Ιταλία (1934, 1938) και Βραζιλία (1958, 1962).
Argentina just beat Spain at the 2026 World Cup final, 3-2.— dilemma (@actuallyimthe) July 11, 2021
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.