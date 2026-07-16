Η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Ισπανία στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 (19/07, 22:00) και ο «Dilemma» είχε προβλέψει από το 2021 στο X το ζευγάρι και τον νικητή.

Ο «Dilemma» έχει προφητικές ικανότητες! Ο εν λόγω χρήστης του X σε ανάρτησή του το 2021 είχε προβλέψει πως στο Μουντιάλ 2026 στον τελικό θα βρίσκονται η Αργεντινή και η Ισπανία και πως η Αλμπισελέστε θα επιβληθεί με 3-2.

Στο πρώτο σκέλος έπεσε ήδη μέσα, αφού την Κυριακή (19/07, 22:00) οι δύο χώρες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους για το βαρύτιμο τρόπαιο του «Ζιλ Ριμέ». Μένει να δούμε εάν μάντεψε σωστά και στο δεύτερο σκέλος.

Σε αυτή την περίπτωση, η χώρα της Νότιας Αμερικής θα στεφθεί Πρωταθλήτρια Κόσμου για τέταρτη φορά στην ιστορία της και ο Μέσι πρωταθλητής κόσμου για δεύτερη και μάλιστα συνεχόμενη.

Αν η Αργεντινή πράγματι κατακτήσει το τρόπαιο, θα είναι η τρίτη χώρα που θα το καταφέρει για δεύτερη διαδοχική φορά, μετά τις Ιταλία (1934, 1938) και Βραζιλία (1958, 1962).