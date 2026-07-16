Τούχελ: Η FA τον στηρίζει παρά την ήττα από την Αργεντινή

Τούχελ: Η FA τον στηρίζει παρά την ήττα από την Αργεντινή
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Η ομοσπονδία των Άγγλων δεν επιθυμεί να αποδεσμεύσει τον Τούχελ, παρά τον αποκλεισμό των Τριών Λιονταριών από την Αργεντινή στα ημιτελικά του Μουντιάλ.

Η Αγγλία βίωσε ακόμα έναν άδοξο αποκλεισμό σε κορυφαία διεθνή διοργάνωση, καθώς η Αργεντινή κατάφερε να φτάσει μέχρι την ανατροπή και να την υποχρεώσει σε μια οδυνηρή ήττα με 1-2 στα ημιτελικά του Μουντιάλ.

Παρά το τελικό αποτέλεσμα στο ματς της Ατλάντα, η αγγλική ομοσπονδία φαίνεται πως στηρίζει τον Τόμας Τούχελ, ο οποίος τις τελευταίες ώρες έχει γίνει αποδέκτης ενός «κύματος» από αρνητικά σχόλια.

Ο Γερμανός κόουτς έχει βρεθεί στο στόχαστρο για τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε η ομάδα του μετά το γκολ της, καθώς κλείστηκε πίσω μέχρι που δέχθηκε τελικά τα δύο τέρματα από την Αλμπισελέστε.

Η FA, όπως μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, δεν επιθυμεί να τραβήξει χωριστούς δρόμους με τον Τούχελ, καθώς θέλει να πορευτεί μαζί του και στο δρόμο για το επόμενο EURO. Ο ίδιος, άλλωστε διατηρεί συμβόλαιο μέχρι τον Ιούλιο του 2028.

 

@Photo credits: Associated Press

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