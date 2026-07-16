Η Τσέλσι δημοσίευσε φωτογραφία του Έντσο Φερνάντες να πανηγυρίζει το γκολ του, όμως τη διέγραψε μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε.

Μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα, η Αργεντινή κατάφερε να θέσει εκτός συνέχειας την Αγγλία (2-1) και να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στον τελικό. Αν και ο Άντονι Γκόρντον έδωσε το προβάδισμα στην Αγγλία στο 55ο λεπτό, τα «Τρία Λιοντάρια» γνώρισαν τελικά την ήττα, καθώς η Αργεντινή πέτυχε δύο γκολ στο 85' και στο 92', αλλάζοντας εντελώς την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Το πιο καθοριστικό γκολ, εκείνο που έφερε την ισοφάριση, σημειώθηκε από τον Έντσο Φερνάντες. Μετά το γκολ, η Τσέλσι δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία του να πανηγυρίζει.

Η ανάρτηση προκάλεσε κύμα επικρίσεων στο διαδίκτυο, κυρίως από την αγγλική πλευρά των φιλάθλων του συλλόγου, οι οποίοι κατηγόρησαν τους «Μπλε» ότι πανηγύριζε έναν ποδοσφαιριστή που συνέβαλε στην ήττα των «Τριών Λιονταριών».

Μετά τη νίκη της Αργεντινής με την κεφαλιά του Λαουτάρο Μαρτίνες στο '92, η Τσέλσι αφαίρεσε αθόρυβα την επίμαχη ανάρτηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, ακόμη και μετά τη διαγραφή της, ο σύλλογος εξακολουθεί να δέχεται έντονες αντιδράσεις, με εξοργισμένους φιλάθλους να κατακλύζουν τα σχόλια στις αναρτήσεις του.

Τον τελευταίο καιρό κυκλοφορούν έντονες φήμες που συνδέουν τον Φερνάντες με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο ίδιος έχει δηλώσει δημόσια ότι θα ήθελε να ζήσει στη Μαδρίτη. Εξαιτίας αυτής της δήλωσης, τιμωρήθηκε από την Τσέλσι με αποκλεισμό δύο εβδομάδων. Παρά της φήμες, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει διαψεύσει οποιοδήποτε σενάριο εμπλοκής ή ενδιαφέροντος για τον ποδοσφαιριστή.

Ωστόσο, οι φήμες ότι ο Φερνάντες επιθυμεί να αποχωρήσει από την Τσέλσι εξακολουθούν να κυκλοφορούν. Έτσι, πέρα από την επίμαχη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτός είναι ακόμη ένας λόγος για τον οποίο πολλοί Άγγλοι φίλαθλοι δεν θέλουν να βλέπουν τον παίκτη να προβάλλεται και να πανηγυρίζεται από τους επίσημους λογαριασμούς της Τσέλσι.