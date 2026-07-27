Το τέρμα του Λόπες Καμπράλ σε νοκ άουτ παιχνίδι στο ματς του Πράσινου Ακρωτηρίου με την Αργεντινή ψηφίστηκε δίκαια το καλύτερο γκολ του Μουντιάλ 2026.

Ένα αριστούργημα, έργο τέχνης. Ο άσος του Κάπο Βέρντε Σίντνι Λόπες Καμπράλ έβγαλε την ψυχή της πρωταθλήτριας, έως εκείνη τη στιγμή, πρωταθλήτριας κόσμου Αργεντινής.

Στο 103' με το σκορ 2-1 υπέρ της Αργεντινής ο 23χρονος (18/9/02) αριστερός μπακ χαφ της Τράμπζονσπορ εξαπέλυσε έναν κεραυνό με το δεξί κι έστειλε τη μπάλα στο αριστερό παραθυράκι για το 2-2, πριν η παρέα του Μέσι βρει στη συνέχεια και τρίτο γκολ, για να πάρει την πρόκριση.

Ένα φοβερό γκολ, που ξεκίνησε από ωραία κυκλοφορία των Αφρικανών. Ο σκόρερ στη συνέχεια έφυγε για την εξέδρα, όπου ήταν η σύντροφός του, την έψαξε, την βρήκε και την αγκάλιασε προσφέροντας μία από τις στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες στο Μουντιάλ 2026.

Αυτό το γκολ, λοιπόν, ψηφίστηκε από τους φιλάθλους στο σάιτ της FIFA, ως το κορυφαίο της διοργάνωσης.