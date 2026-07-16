Οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής βρήκαν το μπουκάλι του Τζόρνταν Πίκφορντ με τις σημειώσεις για τα πέναλτι και ο Μέσι αντέδρασε επικά.

Ένα σωρό ωραία θέματα βγάζει ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ, ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή, που κρίθηκε στις καθυστερήσεις υπέρ της Παγκόσμιας πρωταθλήτριας με 2-1.

Η Αλμπισελέστε θα διεκδικήσει την Κυριακή (19/7, 22:00) απέναντι στην Ισπανία τον back to back τίτλο, την ίδια ώρα που οι Άγγλοι ασκούν σκληρή κριτική στον Τόμας Τούχελ για μια ακόμη αποτυχημένη προσπάθεια να επιστρέψουν στην κορυφή του κόσμου μετά το 1966.

Ο Γερμανός τεχνικός είχε ένα πλήρες ρόστερ και έναν εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων, τον Τζόρνταν Πίκφορντ, που... συνηθίζει (όπως πολλοί) να προετοιμάζεται κατάλληλα για τέτοιου είδους αγώνες, έχοντας σημειώσεις για τις εκτελέσεις των πέναλτι.

Αυτές ακριβώς (σσ τις σημειώσεις) βρήκαν οι παίκτες της Αργεντινής πάνω στο παγούρι του πορτιέρε των Τριών Λιονταριών, με τον Λιονέλ Μέσι να... γελάει λίγο αμήχανα. Εν τέλει πάντως, δεν χρειάστηκαν...