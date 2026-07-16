Ποδοσφαιριστές της Αργεντινής εμφανίστηκαν με πανό για τα νησιά Φώκλαντ. Τι κυρώσεις μπορεί να υπάρξουν ενόψει τελικού.

Η Αργεντινή έφερε «τούμπα» τον ημιτελικό του Μουντιάλ κόντρα στην Αγγλία, επικράτησε με 2-1 και έκλεισε θέση για τον τελικό με την Ισπανία το βράδυ της Κυριακής (19/7, 22:00).

Αμέσως μετά το τελικό σφύριγμα της λήξης και τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν, ορισμένοι ποδοσφαιριστές της Αλμπισελέστε εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο παρέα με ένα πανό, το οποίο αφορούσε το περίφημο ζήτημα (μεταξύ των δυο χωρών) με τα νησιά Φώκλαντ.

Συγκεκριμένα, ο Τζιοβάνι Λο Σέλσο εθεάθη να κρατάει το εν λόγω πανό, με τους Αργεντίνους ποδοσφαιριστές να στέλνουν ξεκάθαρα το μήνυμα «Τα Νησιά Φώκλαντ (σ.σ Μαλβίνες για τους Αργεντινούς) ανήκουν στην Αργεντινή». Φυσικά, αυτή η ενέργεια προκάλεσε αντιδράσεις αλλά και ερωτηματικά αναφορικά με πιθανή τιμωρία.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, απαγορεύονται κάθε είδους πολιτικά μηνύματα ή συνθήματα από τις ομάδες εντός του αγωνιστικού χώρου. Ωστόσο, βάσει των όσων αναφέρει το Sky Sports και παρά την πίεση που πρόκειται να δεχθεί η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία, δύσκολα θα επιβληθεί κάποια ποινή στους αθλητές του Λιονέλ Σκαλόνι.