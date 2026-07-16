Μουντιάλ 2026: Το φαβορί για να κερδίσει τον τελικό
Τα ψέματα τελείωσαν, το ζευγάρι του τελικού για το φετινό Μουντιάλ είναι πλέον γνωστό, καθώς Ισπανία και Αργεντινή έδωσαν ραντεβού για το βράδυ της 19ης Ιουλίου (22:00).
Η Ρόχα επιβλήθηκε εύκολα με 2-0 της Γαλλίας στον πρώτο χρονικά ημιτελικό, ενώ μια ημέρα αργότερα η Αλμπισελέστε με -ακόμα μια- ανατροπή, κέρδισε 2-1 τους Άγγλους και θα τα δώσει όλα για να γίνει μόλις η δεύτερη χώρα στην ιστορία που διατηρεί τα σκήπτρα της.
Σε έναν τελικό φαβορί δεν υπάρχουν, καθώς όλα μπορεί να συμβούν, ωστόσο βάσει αναλύσεων και πιθανοτήτων, το Football Meets Data δίνει την απάντηση για το ποια χώρα έχει τις περισσότερες (σσ πιθανότητες) να σηκώσει ψηλά το τρόπαιο «Ζιλ Ριμέ».
Αυτή, είναι η Ισπανία με 59%, με την Αργεντινή να διατηρεί το υπόλοιπο 41%. Όσον αφορά τον μικρό τελικό, η Γαλλία μοιάζει πιθανότερη να καταλάβει την 3η θέση, με 54-46% έναντι της Αγγλίας.
🏆 To win the World Cup:— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 15, 2026
59% 🇪🇸 Spain
41% 🇦🇷 Argentina
🥉 To win the Bronze:
54% 🇫🇷 France
46% 🏴 England pic.twitter.com/fY3lcxkBXr
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