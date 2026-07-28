Σύμφωνα με την Globo, ένας προπάππους από την πλευρά της μητέρας του Μέσι γεννήθηκε το 1904 στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Ο Μέσι είναι και «Βραζιλιάνος»! Σύμφωνα με την Globo ένας προπάππους από την πλευρά της μητέρας του Λίο γεννήθηκε το 1904 στο Ριμπεϊράο Πρέτο του Σάο Πάολο. Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ ο Pulga έχει ρίζες και από τον ποδοσφαιρικό «άσπονδο εχθρό» της Αργεντινής.

Πιο συγκεκριμένα, επρόκειτο για τον Αρντερίγκο Κοτσετίνι (Arderigo Koćetini), ο οποίος αργότερα καταχωρήθηκε ως Φεντερίκο Κουτσιτίνι (Federico Cucitini). Ήταν ο προπάππους του Μέσι και πρόγονος της μητέρας του, Σέλια Μαρία Κουτσιτίνι (Celia Maria Cucitini). Η οικογένεια μετανάστευσε από την Ιταλία στη Βραζιλία στα τέλη του 19ου αιώνα.

Ο προ-πάππους του Αργεντινού αστέρα, Ρανιέρο Κοτσετίνι, γεννήθηκε στην Ιταλία και το 1899 μετανάστευσε στη «χώρα της Σάμπα». Εκεί εργάστηκε σε ένα αγρόκτημα του Σάο Πάολο και απέκτησε δύο παιδιά. Την Ερμίνι και τον Αρντερίγκο. Στα ληξιαρχικά μητρώα της εποχής έγιναν αλλαγές στα ονόματα, κάτι που συνηθιζόταν για τους Ευρωπαίους.

Σύμφωνα με τον Ιταλό ερευνητή, Φιορέντσο Σαντίνι, ο οποίος ανακατασκεύασε το γενεαλογικό δέντρο του Αργεντινού ποδοσφαιριστή ισχύει το εξής: «Ο Αρντερίγκο έγινε Φεντερίκο στη Βραζιλία, ενώ το επώνυμο Κοτσετίνι μετατράπηκε σε Κουτσιτίνι. Ο Φεντερίκο είναι ο προπάππους του Μέσι».

UNA INVESTIGACIÓN DESCUBRIÓ QUE LIONEL MESSI TIENE RAÍCES BRASILEÑAS: EL DESCONOCIDO LAZO FAMILIAR DE SU ÁRBOL GENEALÓGICO



El árbol genealógico de Lionel Messi reveló recientemente una historia migratoria inesperada: uno de los bisabuelos del futbolista argentino nació en el… pic.twitter.com/Jmw6FNLlsY — infobae (@infobae) July 26, 2026