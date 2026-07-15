Αγγλία - Αργεντινή: Η ενδεκάδα της Αλμπισελέστε
Η ώρα της... κρίσης έφτασε! Αργεντινή και Αγγλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην Ατλάντα για τον δεύτερο μεγάλο ημιτελικό του Μουντιάλ. Η νικήτρια θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, που επικράτησε 2-0 της Γαλλίας, στον κυριακάτικο τελικό (19/07, 22:00).
Ο Λιονέλ Σκαλόνι γνωστοποίησε τη βασική σύνθεση της Αλμπισελέστε, η οποία είχε μια αλλαγή, λίγη ώρα πριν την έναρξη της τεράστιας αναμέτρησης. Ο Σιμεόνε θα ξεκινήσει βασικός το ματς και όχι ο Ντε Πολ, όπως συνήθιζε στα προηγούμενα ματς.
Αναλυτικά η ενδεκάδα: Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Λ. Μαρτίνες, Ρομέρο, Μολίνα, Ε. Φερνάντες, Παρέδες, Σιμεόνε, ΜακΆλιστερ, Μέσι, Άλβαρες
🇦🇷🏴🚨 ASÍ FORMA ARGENTINA VS INGLATERRA: Dibu Martínez; Molina, Romero, Licha Martínez, Tagliafico; Simeone, Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi y Julián Álvarez.— Derechazo (@derechazoar) July 15, 2026
‼️ SORPRENDE Scaloni con Simeone por De Paul. pic.twitter.com/7LfC2vcefT
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