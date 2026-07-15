Η Αργεντινή συγκρούεται με την Αγγλία στην Ατλάντα (15/07, 22:00) στον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026. Οι έντεκα επιλογές του Λιονέλ Σκαλόνι.

Η ώρα της... κρίσης έφτασε! Αργεντινή και Αγγλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην Ατλάντα για τον δεύτερο μεγάλο ημιτελικό του Μουντιάλ. Η νικήτρια θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, που επικράτησε 2-0 της Γαλλίας, στον κυριακάτικο τελικό (19/07, 22:00).

Ο Λιονέλ Σκαλόνι γνωστοποίησε τη βασική σύνθεση της Αλμπισελέστε, η οποία είχε μια αλλαγή, λίγη ώρα πριν την έναρξη της τεράστιας αναμέτρησης. Ο Σιμεόνε θα ξεκινήσει βασικός το ματς και όχι ο Ντε Πολ, όπως συνήθιζε στα προηγούμενα ματς.

Αναλυτικά η ενδεκάδα: Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Λ. Μαρτίνες, Ρομέρο, Μολίνα, Ε. Φερνάντες, Παρέδες, Σιμεόνε, ΜακΆλιστερ, Μέσι, Άλβαρες