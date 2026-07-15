Αγγλία - Αργεντινή: Με εκπλήξεις η ενδεκάδα του Τούχελ
Με εκπλήξεις ανακοινώθηκε η ενδεκάδα της Αγγλίας για τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Αργεντινή. Ο Τόμας Τούχελ συγκεκριμένα επέλεξε τον Μόργκαν Ρότζερς για το δεξί άκρο της επίθεσης, αφήνοντας τους Μαντουέκε και Σάκα στον πάγκο.
Αναλυτικότερα ο Πίκφορντ θα υπερασπιστεί για ακόμα μια φορά τα δοκάρια των Τριών Λιονταριών, με τους Τζέιμς, Στόουνς, Γκουέχι και Σπενς να σχηματίζουν την αμυντική τετράδα. Από εκεί και πέρα, δίδυμο στα χαφ θα αποτελέσουν οι Ράις και Άντερσον, ενώ πιο μπροστά τους θα κινείται ο Μπέλιγχαμ σε ρόλο δεκαριού.
Στα άκρα αντίστοιχα βρίσκονται οι Ρότζερς και Γκόρντον, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Χάρι Κειν.
Αγγλία: Πίκφορντ, Τζέιμς, Στόουνς, Γκουέχι, Σπενς, Ράις, Άντερσον, Ρότζερς, Μπέλιγχαμ, Γκόρντον, Κέιν
Ready for Argentina! 👊 pic.twitter.com/5fSh9K1tir— England (@England) July 15, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.