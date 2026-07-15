Αγγλία - Αργεντινή: Με εκπλήξεις η ενδεκάδα του Τούχελ

Νίκος Κικίδης
Αγγλία - Αργεντινή: Με εκπλήξεις η ενδεκάδα του Τούχελ
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Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της Αγγλίας κόντρα στην Αργεντινή, με τον Τόμας Τούχελ να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στον Μόργκαν Ρότζερς αντί των Σάκα και Μαντουέκε.

Με εκπλήξεις ανακοινώθηκε η ενδεκάδα της Αγγλίας για τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Αργεντινή. Ο Τόμας Τούχελ συγκεκριμένα επέλεξε τον Μόργκαν Ρότζερς για το δεξί άκρο της επίθεσης, αφήνοντας τους Μαντουέκε και Σάκα στον πάγκο.

Αναλυτικότερα ο Πίκφορντ θα υπερασπιστεί για ακόμα μια φορά τα δοκάρια των Τριών Λιονταριών, με τους Τζέιμς, Στόουνς, Γκουέχι και Σπενς να σχηματίζουν την αμυντική τετράδα. Από εκεί και πέρα, δίδυμο στα χαφ θα αποτελέσουν οι Ράις και Άντερσον, ενώ πιο μπροστά τους θα κινείται ο Μπέλιγχαμ σε ρόλο δεκαριού.

Στα άκρα αντίστοιχα βρίσκονται οι Ρότζερς και Γκόρντον, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Χάρι Κειν.

Αγγλία: Πίκφορντ, Τζέιμς, Στόουνς, Γκουέχι, Σπενς, Ράις, Άντερσον, Ρότζερς, Μπέλιγχαμ, Γκόρντον, Κέιν

 

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