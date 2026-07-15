Αγγλία - Αργεντινή: Ένα ιστορικό ντέρμπι με αφετηρία τα «Φόκλαντ» και προορισμό το «Ζιλ Ριμέ»

Από τον Μαραντόνα και «Το Χέρι του Θεού» μέχρι το πρώτο... συναπάντημα του Μέσι με τα Τρία Λιοντάρια, το Αγγλία- Αργεντινή αποτελεί ένα ντέρμπι-ορόσημο με βαρυσήμαντο κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο.

Το... μενού των ημιτελικών του Μουντιάλ 2026 έχει ένα ντέρμπι-μνημείο για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Την Τετάρτη (15/07, 22:00) η Αγγλία των Κέιν και Μπέλιγχαμ κοντράρεται στην Ατλάντα με την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι, με... φόντο το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής.

Η «σύγκρουση» ανάμεσα σε Αλμπισελέστε και Τρία Λιοντάρια είναι κάτι πολύπλευρο, κάτι δαιδαλώδες, κάτι που υπερβαίνει το καθαρά ποδοσφαιρικό πλαίσιο και επεκτείνεται στο κοινωνικοπολιτικό. Είναι ιστορία, είναι πάθος, είναι ευθύνη. Είναι μια... πάλη μεταξύ δύο διαφορετικών κόσμων με τεράστια ποδοσφαιρική κουλτούρα και εθνική υπερηφάνεια.

Από τον Μαραντόνα και το έπος του Αζτέκα το 1986, μέχρι την πρώτη αναμέτρηση του Μέσι απέναντι στη γενέτειρα του αθλήματος, το Αγγλία - Αργεντινή είναι πάντα κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το ξεχωριστό.

«Ο Πόλεμος των Φόκλαντ»

Στις 2 Απριλίου 1982, άρχισε ένας «φαύλος κύκλος» 74 ημερών που έμελλε να αλλάξει για πάντα τις σχέσεις των δύο κρατών. Τα Φόκλαντ (Μαλβίνες για τους Αργεντινούς) βρίσκονται στον Ατλαντικό Ωκεανό, περίπου 500 χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές της Αργεντινής αλλά καθιστά υπερπόντιο έδαφος υπό την κυριαρχία των Άγγλων από το 1833.

Η χώρα της Νότιας Αμερικής μετά από εντολή του προέδρου Λεοπόλδο Γκαλτιέρι, κατέλαβε τα Νησιά, θεωρώντας πως η Αγγλία δε θα επιχειρήσει στρατιωτική παρέμβαση. Μια πρόβλεψη που απέτυχε παταγωδώς και προξένησε πόλεμο και αιματοχυσία. Η τότε πρωθυπουργός της χώρας, Μάργκαρετ Θάτσερ, έστειλε ναυτική δύναμη που απαρτιζόταν από αεροπλανοφόρα, πολεμικά πλοία και πεζοναύτες. Μέχρι τις 14 Ιουνίου 1982, ναυτικές μάχες, αεροπορικές επιθέσεις, αποβάσεις και χερσαίες συγκρούσεις, συμπλήρωσαν το παζλ ενός λουτρού αίματος, με οδυνηρό απολογισμό.

Το χρονικό του Πολέμου:

2 Απριλίου: Η Αργεντινή καταλαμβάνει τα Φόκλαντ.

Η Αργεντινή καταλαμβάνει τα Φόκλαντ. 25 Απριλίου: Οι Βρετανοί ανακαταλαμβάνουν τη Νότια Γεωργία.

Οι Βρετανοί ανακαταλαμβάνουν τη Νότια Γεωργία. 2 Μαΐου: Το βρετανικό υποβρύχιο HMS Conqueror βυθίζει το αργεντίνικο καταδρομικό ARA General Belgrano , με περισσότερους από 320 νεκρούς.

Το βρετανικό υποβρύχιο HMS Conqueror βυθίζει το αργεντίνικο καταδρομικό , με περισσότερους από 320 νεκρούς. 4 Μαΐου: Αργεντίνικο αεροσκάφος πλήττει το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Sheffield με πύραυλο Exocet , προκαλώντας τη βύθισή του.

Αργεντίνικο αεροσκάφος πλήττει το βρετανικό αντιτορπιλικό με πύραυλο , προκαλώντας τη βύθισή του. 21 Μαΐου: Οι βρετανικές δυνάμεις αποβιβάζονται στον κόλπο Σαν Κάρλος.

Οι βρετανικές δυνάμεις αποβιβάζονται στον κόλπο Σαν Κάρλος. 14 Ιουνίου: Οι αργεντίνικες δυνάμεις στο Πορτ Στάνλεϊ παραδίδονται.

Ο «φόρος αίματος» σε αριθμούς:

649 Αργεντινοί στρατιωτικοί νεκροί

255 Βρετανοί στρατιωτικοί νεκροί

3 κάτοικοι των Φόκλαντ έχασαν τη ζωή τους

Η έκβαση της εμπόλεμης κατάστασης ήταν ένας... κόλαφος για την Αργεντινή. Η Αγγλία διατήρησε υπό τον έλεγχό της τις Νήσους και το πολιτικό prestige της Θάτσερ ισχυροποιήθηκε σε κομβικό βαθμό, τόσο εντός όσο και εκτός των βρετανικών συνόρων. Το καθεστώς του Γκαλτιέρι ισοπεδώθηκε και μέχρι σήμερα τα Φόκλαντ αποτελούν ένα τεράστιο... αγκάθι στις διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών.

Η έχθρα και η διχόνοια που δημιούργησε ο εν λόγω πόλεμος, διατηρείται μέχρι τις μέρες μας σε ένα ευρύ πλέγμα, μέσα στο οποίο εμπερικλείεται και ο «βασιλιάς των σπορ».

«Το Χέρι του Θεού» και το γκολ του αιώνα

Στις 22 Ιουνίου 1986, η μοίρα όρισε πως Αργεντινή και Αγγλία θα διασταύρωναν τα ξίφη τους για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τέσσερα χρόνια μετά τα... Φόκλαντ. Στο θρυλικό στάδιο Αζτέκα του Μεξικού, η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη. Η Αλμπισελέστε έψαχνε την εξιλέωση μέσω του ποδοσφαίρου, ενώ τα Τρία Λιοντάρια μια ακόμη επικράτηση, αυτή τη φορά στα αθλητικά δρώμενα.

Το παιχνίδι αυτό... μύριζε πως δεν θα ήταν άλλος ένας προημιτελικός Μουντιάλ, όπως οι προηγούμενοι και πράγματι, έτσι συνέβη! Το δεύτερο ημίχρονο του ματς θα στιγμάτιζε για πάντα το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και θα άφηνε το αποτύπωμα του Μαραντόνα ανεξίτηλο στη μεγαλύτερη γιορτή της στρογγυλής θεάς.

Στο 51ο λεπτό του αγώνα, ο «Θεός» με το 10 στην πλάτη νίκησε τον Σίλτον με το... χέρι. Ο σταρ της Ασημένιας το έκανε τόσο μαεστρικά, που με πρώτη ματιά φαινόταν πως βρήκε την μπάλα με το κεφάλι. Το περιβόητο γκολ έμεινε στην ιστορία ως «Το Χέρι του Θεού» και αποτελεί την πιο αμφιλεγόμενη απόφαση στην ιστορία του θεσμού. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο αείμνηστος Ντιεγκίτο απάντησε -όπως συνήθιζε- με τον δικό του αφοπλιστικό τρόπο για την επίμαχη φάση, λέγοντας: «Ήταν λίγο με το κεφάλι του Μαραντόνα και λίγο με το χέρι του Θεού».

Τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 55ο λεπτό του προημιτελικού, ο Ντιέγκο έκανε πράγματα που έκανε μόνο ο... Ντιέγκο. Αφού προσπέρασε, χορεύοντας, σχεδόν όλη την αγγλική ομάδα, πέρασε και τον Σίλτον, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0. Το «έργο τέχνης» του Αργεντινού έμεινε στην ιστορία ως το γκολ του αιώνα και έδωσε ουσιαστικά την πρόκριση στην πατρίδα του, που μετέπειτα κατέκτησε το Μουντιάλ. Ο Γκάρι Λίνεκερ, απλώς μείωσε για την Αγγλία στο τελικό 2-1, με τέρμα που σημείωσε στο 81ο λεπτό.

Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαράντονα έγινε αιώνιο σύμβολο για τους συμπατριώτες του και αιώνιος εχθρός για τους Άγγλους. Η... παράσταση που έδωσε εκείνη τη μέρα στο Αζτέκα σηματοδότησε για την πανέμορφη χώρα της Νότιας Αμερικής τη νίκη του Δαυίδ εναντίον του Γολιάθ.

Ο Μαραντόνα μέσω του ποδοσφαίρου έδωσε ξανά χαμόγελο στα χείλη του μέσου Αργεντινού, τόνωσε την αξιοπρέπειά του και αναπτέρωσε το ηθικό και την εθνική υπερηφάνεια ενός ταπεινωμένου λαού.

Η Αργεντινή για το back to back, η Αγγλία για την... κορυφή εξήντα χρόνια μετά

Σήμερα (15/07), δύο τεράστιες ποδοσφαιρικές σχολές συγκρούονται και επιθυμούν όσο τίποτα την πρόκριση στον τελικό και την κατάκτηση του «Ζιλ Ριμέ» για διαφορετικούς λόγους. Η... παρέα του Μέσι για το δεύτερο συνεχόμενο και το τέταρτο συνολικά, στο «last dance» του Αργεντινού μάγου στον θεσμό και η Αγγλία για να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο για πρώτη φορά μετά από το 1966 και δεύτερη φορά συνολικά στην ιστορία της.

Ο 39χροχος Pulga έχει πάρει από το... χεράκι την πατρίδα του και με οκτώ γκολ στη διοργάνωση είναι ο πρώτος σκόρερ και της Αργεντινής και του τουρνουά, μαζί με τον Μπαπέ, που έχει επίσης οκτώ τέρματα.

Στον αντίποδα, οι Άγγλοι διψάνε όσο... κανείς για μια τεράστια διάκριση, με τους Μπέλιγχαμ-Κέιν να... οργιάζουν στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο. Αμφότεροι μετρούν από έξι γκολ και έχουν σημειώσει τα 12 από τα 13 γκολ της χώρας τους στο τουρνουά. Με αυτό το τρομερό δίδυμο, η αρμάδα του Τούχελ ευελπιστεί πως αυτή τη φορά θα... χαμογελάσει. Λες και είναι καρμικό, οι δύο χώρες, στην Ατλάντα θα φορέσουν ίδιες εμφανίσεις με εκείνες του 1986!