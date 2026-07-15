Ο Γκόρντον έκανε το 1-0 για την Αγγλία στο 55ο λεπτό του ημιτελικού κόντρα στην Αργεντινή, ύστερα από την ασίστ του Ρότζερς.

Οι Άγγλοι πήραν... κεφάλι απέναντι στην Αργεντινή! Ο Γκόρντον έκανε το 1-0 για τα Τρία Λιοντάρια στο 55ο λεπτό του μεγάλου ημιτελικού.

Η Αλμπισελέστε ήταν απρόσεκτη στην άμυνα, η Αγγλία έκλεψε την μπάλα και μετά τη σέντρα του Ρότζερς από τα δεξιά, ο Γκόρντον βγήκε στην πλάτη της άμυνας και νίκησε εξ επαφής τον Μαρτίνες, δίνοντας το προβάδισμα στην πατρίδα του.