Αγγλία - Αργεντινή 1-0: Προβάδισμα με τον Γκόρντον για τα Τρία Λιοντάρια (vid)
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Ο Γκόρντον έκανε το 1-0 για την Αγγλία στο 55ο λεπτό του ημιτελικού κόντρα στην Αργεντινή, ύστερα από την ασίστ του Ρότζερς.
Οι Άγγλοι πήραν... κεφάλι απέναντι στην Αργεντινή! Ο Γκόρντον έκανε το 1-0 για τα Τρία Λιοντάρια στο 55ο λεπτό του μεγάλου ημιτελικού.
Η Αλμπισελέστε ήταν απρόσεκτη στην άμυνα, η Αγγλία έκλεψε την μπάλα και μετά τη σέντρα του Ρότζερς από τα δεξιά, ο Γκόρντον βγήκε στην πλάτη της άμυνας και νίκησε εξ επαφής τον Μαρτίνες, δίνοντας το προβάδισμα στην πατρίδα του.
@Photo credits: Associated Press
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