Ο μεγάλος ημιτελικός ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή... κοντοζυγώνει και στο Νησί οι pubs έχουν εφοδιαστεί με άπειρη μπύρα.

Μπάλα χωρίς... μπύρα δεν γίνεται, μόνο που στην Αγγλία το πήγαν λίγο... παραπέρα! Πάνω από 6,5 εκατ. λίτρα μπύρας υπολογίζεται πως θα καταναλωθούν σε pubs της χώρας για τον αγώνα των Τριών Λιονταριών απέναντι στην Αργεντινή.

Άγγλοι και Αργεντινοί μονομαχούν απόψε (15/07, 22:00) στην Ατλάντα με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 (19/07, 22:00), όπου ήδη περιμένει η Ισπανία.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι στο άθλημα, για ποδοσφαιρικούς και όχι μόνο λόγους και οι Άγγλοι αποφάσισαν να το τιμήσουν δεόντως, πίνοντας μπύρα. Σύμφωνα με την British Beer and Pub Association (BBPA), αναμένεται να καταναλωθούν πάνω από 6,5 εκατ. λίτρα μπύρας (14 εκατομμύρια «pints»), νούμερο που ξεπερνά ακόμα και την κατανάλωση της Πρωτοχρονιάς.

Η... παρέα των Κέιν και Μπέλιγχαμ θα κάνει το παν για να προκριθεί η χώρα τους στον μεγάλο τελικό και οι συμπατριώτες τους πίσω στην πατρίδα, θα... βοηθήσουν με τον δικό τους τρόπο.