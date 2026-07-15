Έρευνα για τυχόν εμπλοκή του Τζάνι Ινφαντίνο στην άρση της τιμωρίας του Μπάλογκαν κόντρα στο Βέλγιο αποφάσισε να διεξάγει η ΔΟΕ, αναζητώντας τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σκιές γύρω από τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία της FIFA προκάλεσε η διαβόητη - πλέον - υπόθεση Μπάλογκαν, κατά την οποία ο Αμερικανός επιθετικός είδε την αποβολή του να αναστέλλεται και να παίρνει το ελεύθερο για να αγωνιστεί για τις ΗΠΑ απέναντι στο Βέλγιο, ύστερα από τηλεφωνική παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Τζάνι Ινφαντίνο.

Αν και ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του στην τελική απόφαση του δικαιοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τέτοιες περιπτώσεις, η παραδοχή πως οι δυο τους είχαν τηλεφωνική συνομιλία για την τιμωρία έγειρε υποψίες γύρω από τις κινήσεις του Ιταλοελβετού προέδρου.

Το θέμα προκάλεσε μεγάλο ντόρο στην παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή, σε σημείο όπου η ΔΟΕ αποφάσισε να διεξάγει έρευνα και να εξετάσει το κατά πόσο ο Ινφαντίνο επηρέασε πράγματι την άρση της τιμωρίας του Μπάλογκαν ύστερα από πιέσεις του Αμερικανού προέδρου.

Η εμπλοκή της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, της οποίας είναι μέλος ο Τζάνι Ινφαντίνο, αποφασίστηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος από την FairSquare, ενός ΜΚΟ που επικεντρώνεται κυρίως στα δικαιώματα των μεταναστών εργαζομένων σε παγκόσμιο επίπεδο, στην πολιτική καταστολή και στον αθλητισμό.

Κατά την ορκωμοσία του στη Λωζάνη ως μέλος της ΔΟΕ πίσω στο 2020, ο πρόεδρος της FIFA είχε ορκιστεί να δρα ανεξάρτητα από εμπορικά και πολιτικά συμφέροντα, καθώς κι από ρατσιστικές ή θρησκευτικές αντιλήψεις.

Το τηλεφώνημα ωστόσο από τον Ντόναλντ Τραμπ και οι πιέσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο για να επιτραπεί η συμμετοχή του Μπάλογκαν κόντρα στο Βέλγιο έγειρε έντονες αμφιβολίες για το κατά πόσο παραμένει πιστός στον όρκο του, με την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή πλέον να έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση.