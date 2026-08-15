Λευκός Οίκος για Ινφαντίνο: «Οι άνθρωποι ζηλεύουν όσους πετυχαίνουν σπουδαία πράγματα»
Το σχέδιο του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, να δημιουργήσει μια εμπορική εταιρεία για την πώληση μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο εν τέλει εγκαταλείφθηκε, συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις.
Η συντριπτική πλειοψηφία του ποδοσφαιρικού κόσμου ήταν αρνητική στο άκουσμα της ιδέας αυτής, ενώ οι θετικές φώνες ήταν ελάχιστες. Ο Άντριου Τζουλιάνι, γιος του πρώην δημάρχου της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι και εκτελεστικός διευθυντής της Ομάδας Εργασίας του Λευκού Οίκου για το Μουντιάλ, ήταν ένας από τους λίγους που εξέφρασε δημόσια την υποστήριξή του στον Ινφαντίνο την Παρασκευή, αποκαλώντας μάλιστα τους επικριτές του «ζηλόφθονες».
Αναλυτικότερα, σε συνέντευξή του στο «The Athletic», ο Τζουλιάνι, ο οποίος είχε ήδη υποστηρίξει την υπόθεση της μειωμένης τιμωρίας του Αμερικανού Φολαρίν Μπαλογκάν κατά τη διάρκεια του τουρνουά, τόνισε ότι η πολιτική και η μικρότητα ήταν οι πραγματικοί λόγοι πίσω από αυτή την κατακραυγή που δέχτηκε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
«Είναι πολιτική. Το έχω δει όταν άλλοι άνθρωποι έχουν στοχοποιηθεί. Οι άνθρωποι ζηλεύουν αυτούς που πετυχαίνουν σπουδαία πράγματα. Και αυτό που έκανε ο Τζιάνι Ινφαντίνο για τη FIFA είναι να το πάει σε ένα πρωτοφανές επίπεδο, ένα επίπεδο που πιθανώς δεν πίστευαν ότι ήταν εφικτό».
«Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ο αθλητισμός έχει νομισματοποιηθεί και εμπορευματοποιηθεί. Πρέπει να εξετάσουμε όλη τη δουλειά που έχει κάνει ο Τζάνι και να αναγνωρίσουμε ότι επιδιώκει πάντα να βελτιώνει την οργάνωσή του. Αυτό είναι το ουσιώδες σημείο... Θα εξέταζα όλη τη δουλειά του και θα έλεγα στον εαυτό μου: "Ναι, είναι το άτομο που θα ήθελα να δω επικεφαλής"».
Andrew Giuliani, the former executive director of the White House Task Force for the 2026 World Cup, believes that anyone in football who wants rid of Gianni Infantino “needs to get their head examined”.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 14, 2026
Giuliani worked closely with Infantino before and during this summer’s…
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