Πρόεδρος FIFA: «Δέχθηκα τηλεφώνημα από τον Τραμπ, αλλά λειτουργούμε με αυτονομία»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, παραδέχθηκε πως έλαβε τηλεφώνημα από τον Ντόναλντ Τραμπ για την υπόθεση Μπαλογκάν, αλλά στάθηκε στην αυτονομία της Συνομοσπονδίας.

Γιγαντιαίες διαστάσεις έχει πάρει η αναστολή της τιμωρίας του επιθετικού των ΗΠΑ, Φολαρίν Μπαλογκάν, μετά από σχετική απόφαση της FIFA, με την Ομοσπονδία του Βελγίου και την UEFA να ζητούν εξηγήσεις από την Παγκόσμια Συνομοσπονδία.

Την επομένη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, έριξε λάδι στη φωτιά με σχετικές δηλώσεις του, καθώς παραδέχθηκε πως προσέγγισε τη FIFA για να επανεξετάσει την αποβολή του επιθετικού της Μονακό. Και με την πίεση να αυξάνεται, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας, Τζάνι Ινφαντίνο, πήρε θέση για το ζήτημα και θέλησε να υπερασπιστεί την ακεραιότητα της FIFA.

Συγκεκριμένα ο Ινφαντίνο παραδέχθηκε με τη σειρά του πως δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Τραμπ, αλλά οι σχετικές αποφάσεις ανήκουν στα δικαιοδοτικά όργανα της FIFA που λειτουργούν με πλήρη αυτονομία και ανεξαρτησία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Έχω λάβει γνώση των δημόσιων σχολίων σχετικά με την απόφαση της ανεξάρτητης Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA για την τιμωρία του Φολαρίν Μπαλογκάν και θα ήθελα να επαναλάβω μια θεμελιώδη αρχή που διέπει τη λειτουργία της FIFA.

Τα δικαιοδοτικά όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα. Λειτουργούν με πλήρη αυτονομία, εφαρμόζουν τον Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA και αποφασίζουν βάσει των ισχυόντων κανονισμών και των πραγματικών περιστατικών κάθε υπόθεσης. Η ανεξαρτησία τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ακεραιότητας του ποδοσφαίρου και οφείλει να γίνεται πάντοτε σεβαστή.

Ναι, συζητώ σε τακτική βάση με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ζητήματα που αφορούν το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση δέχθηκα τηλεφώνημα από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δέχομαι συχνά τηλεφωνήματα από αρχηγούς κρατών, κυβερνητικούς αξιωματούχους, εκπροσώπους του ποδοσφαίρου και στελέχη επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο για μια σειρά διαφορετικών θεμάτων. Κατά τη συνομιλία μας, του εξήγησα ότι βρισκόταν σε εξέλιξη η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία ενώπιον των ανεξάρτητων δικαιοδοτικών οργάνων της FIFA και ότι η υπόθεση θα κρινόταν, στον κατάλληλο χρόνο, από τα αρμόδια όργανα. Έτσι λειτουργεί το σύστημα της FIFA και πρόκειται για μια αρχή την οποία θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι απαρέγκλιτα.

Διαβάζω τις αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA όταν δημοσιοποιούνται. Κάποιες φορές με εκπλήσσουν. Άλλοτε συμφωνώ με το περιεχόμενό τους και άλλοτε διαφωνώ.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, τις σέβομαι, όπως σέβομαι και την ανεξαρτησία των οργάνων που τις λαμβάνουν. Το αν μια απόφαση μας βρίσκει προσωπικά σύμφωνους ή όχι είναι δευτερεύον. Εκείνο που έχει σημασία είναι ο σεβασμός προς τους ανεξάρτητους θεσμούς και το κράτος δικαίου, καθώς αυτά αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία διαφυλάσσονται η ακεραιότητα των διοργανώσεων και η αξιοπιστία της FIFA».