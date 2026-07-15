Αντιπρόεδρος Αργεντινής: «Εμπρός Αργεντινή, να βάλουμε φρένο στους εισβολείς!»
Η Αντιπρόεδρος της Αργεντινής έκανε ακόμα πιο τεταμένο το κλίμα ανάμεσα στη χώρα της και την Αγγλία, πριν τον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026!
Η ιστορική αντιπαλότητα των δύο κρατών τόσο αγωνιστικά όσο και κοινωνικοπολιτικά είναι εδώ και χρόνια έκδηλη, ιδιαίτερα μετά τον «Πόλεμο των Φόκλαντ», το 1982.
Απόψε (15/07, 22:00), η Αλμπισελέστε με τα Τρία Λιοντάρια συγκρούονται στην Ατλάντα με διακύβευμα το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (19/07, 22:00), όπου ήδη περιμένει η Ισπανία, που απέκλεισε τη Γαλλία με 2-0.
Η Αντιπρόεδρος της Αργεντινής, Βικτόρια Βιγιαρουέλ, με ανάρτησή της στο X, έβαλε... φωτιά πριν καν αρχίσει η τεράστια αναμέτρηση.
Αναλυτικά η ανάρτησή της:
«Αύριο παίζουμε εναντίον των σφετεριστών πειρατών που σφετερίζονται την κυριαρχία τους. Αυτός δεν είναι απλώς ένας ακόμη αγώνας. Δεν θα είμαι πολιτικά ορθή ή ψυχρή Εναντίον των Άγγλων, είναι πάντα κάτι περισσότερο. Είναι οι Μαλβίνες, είναι ο Ντιέγκο, είναι ο τελευταίος χορός του Λέο, είναι να βάλουμε φρένσο στους εισβολείς. Εμπρός Αργεντινή! Γιατί μέχρι την τελευταία μας ανάσα, θα διεκδικούμε αυτό που μας ανήκει».
Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026
No es un partido más.
No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.
¡Aguante Argentina! Porque…
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