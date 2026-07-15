Αντιπρόεδρος Αργεντινής: «Εμπρός Αργεντινή, να βάλουμε φρένο στους εισβολείς!»

Η Αντιπρόεδρος της Αργεντινής έριξε... λάδι στη φωτιά με ανάρτησή της, πριν τον μεγάλο ημιτελικό ανάμεσα στην πατρίδα της και την Αγγλία.

Η Αντιπρόεδρος της Αργεντινής έκανε ακόμα πιο τεταμένο το κλίμα ανάμεσα στη χώρα της και την Αγγλία, πριν τον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026!

Η ιστορική αντιπαλότητα των δύο κρατών τόσο αγωνιστικά όσο και κοινωνικοπολιτικά είναι εδώ και χρόνια έκδηλη, ιδιαίτερα μετά τον «Πόλεμο των Φόκλαντ», το 1982.

Απόψε (15/07, 22:00), η Αλμπισελέστε με τα Τρία Λιοντάρια συγκρούονται στην Ατλάντα με διακύβευμα το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (19/07, 22:00), όπου ήδη περιμένει η Ισπανία, που απέκλεισε τη Γαλλία με 2-0.

Η Αντιπρόεδρος της Αργεντινής, Βικτόρια Βιγιαρουέλ, με ανάρτησή της στο X, έβαλε... φωτιά πριν καν αρχίσει η τεράστια αναμέτρηση.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Αύριο παίζουμε εναντίον των σφετεριστών πειρατών που σφετερίζονται την κυριαρχία τους. Αυτός δεν είναι απλώς ένας ακόμη αγώνας. Δεν θα είμαι πολιτικά ορθή ή ψυχρή Εναντίον των Άγγλων, είναι πάντα κάτι περισσότερο. Είναι οι Μαλβίνες, είναι ο Ντιέγκο, είναι ο τελευταίος χορός του Λέο, είναι να βάλουμε φρένσο στους εισβολείς. Εμπρός Αργεντινή! Γιατί μέχρι την τελευταία μας ανάσα, θα διεκδικούμε αυτό που μας ανήκει».