Όταν ο... Θεός έβαλε την υπογραφή του με χέρια και με πόδια και οι Αγγλοι τον είπαν κλέφτη!

Η Αργεντινή θέλει back to back κούπα, η Αγγλία θέλει... εκδίκηση και ο Μιχάλης Τσαμπάς γράφει στο Gazzetta για τον αγώνα με τα δύο πιο iconic γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου!

Τα έχουμε ξαναπεί και ξαναγράψει και σε περασμένο σημείωμα σε τούτη εδώ την γωνιά του Gazzetta, στις πρώτες ημέρες του Μουντιάλ που την προσεχή Κυριακή ρίχνει την αυλαία του στη Νέα Υόρκη! Για τον υπογράφοντα το Mexico 86 ήταν το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο που είδαν τα ματάκια του και άρχισε να το καταλαβαίνει ως διοργάνωση στην... τρυφερή ηλικία των 8 ετών.

Εκεί είδε για πρώτη φορά εξέδρες με σημαίες από όλο τον κόσμο, εκεί μπήκε μέσα του το... σαράκι για την Εθνική Γερμανίας του Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε, εκεί είδε τον «γύπα» Εμίλιο Μπουντραγκένιο να βάζει 4 γκολ σε ένα ματς, εκεί είδε τον Ούγκο Σάντσες να πανηγυρίζει με κωλοτούμπα και τον ζήλεψε, αλλά ευτυχώς δεν προσπάθησε να τον μιμηθεί στα τσιμέντα της γειτονιάς του, εκεί είδε το «τείχος» Ντασάεφ (αυτόν προσπάθησε να τον μιμηθεί αλλά χωρίς επιτυχία), εκεί είδε και κάτι μοναδικό που όσα χρόνια κι αν τον ευλογήσει ο Θεός να ζήσει δεν πρόκειται να το ξαναδεί.

22 Ιουνίου έγραφε το ημερολόγιο. Ντάλα ήλιος στο θρυλικό Αζτέκα με αυτή την περίεργη σκιά ακριβώς στο στρογγυλό της σέντρας! Προημιτελικός ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Τα λιοντάρια του Λίνεκερ κόντρα στον «Μαραντόνα και όλους τους άλλους». Οι Λατινοαμερικάνοι νίκησαν με 2-1 και πήραν το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εκεί όπου ξανανίκησαν (το Βέλγιο με 2-0) και πήγαν τελικό, εκεί όπου ξανανίκησαν (3-2 τη Δυτική Γερμανία) και πήραν την κούπα! Η ιστορία είναι γνωστή. 40 χρόνια πέρασαν από τότε. Ακόμη και όσοι δεν την ήξεραν, ρώτησαν, διάβασαν, έμαθαν.

Όμως όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσα Μουντιάλ κι αν γραφτούν ως ιστορία στη «χρυσή ποδοσφαιρική βίβλο» το... ΕΠΟΣ του Αζτέκα, εκείνο το καυτό μεσημέρι στο Mexico City δεν πρόκειται να σβήσει από τη μνήμη ενός 8χρονου παιδιού που το είδε live από την τηλεόραση του σπιτιού, αλλά ούτε φυσικά από τα εκατομμύρια των ποδοσφαιρόφιλων σε όλο τον πλανήτη! Ήταν η μέρα που ο... Θεός υπέγραψε την ιστορία με χέρια και με πόδια.

Ήταν τα 4 λεπτά (από το 51' που έγινε το 1-0 ώς το 55' που έγινε το 2-0) που εν πολλοίς έγραψαν ιστορία, που φόρτισαν ακόμη περισσότερο τις σχέσεις δύο λαών, που έκαναν και κάνουν τους Αγγλους ακόμη και σήμερα να μιλάνε για «κλέφτες» και όλους τους άλλους να λέμε «τί είδαν τότε τα μάτια μας».

Ήταν η μέρα που ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, σε ένα Μουντιάλ που έτσι κι αλλιώς έλαμψε το άστρο του, έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα. Γκολ με το χέρι στην έξοδο του Σίλτον, που αρκετοί παίκτες εκείνη την ώρα το πήραν χαμπάρι, αλλά όχι ο ρέφερι και ο επόπτης και λίγο αργότερα γκολ - σλάλομ που η νεολαία σήμερα το χαρακτηρίζει ως «Encara Mesi», αλλά οι παλιότεροι το λένε/λέμε «πέρασε και τα σημαιάκια και το έβαλε»!

Κι αν το δεύτερο γκολ είναι τεμάχιο που μπαίνει μόνο του σε ολόχρυσο ράφι με τζαμαρία ασφαλείας στο «Μουσείο ευφυίας», το πρώτο είναι... μαγειρεμένο με ακόμη περισσότερα συστατικά πριν μας το σερβίρει ο «Θεός της μπάλας επί Γης». Εχει και πονηριά και αλητεία και εξυπνάδα και κλεψιά και θάρρος και θράσος και ρίσκο και τύχη. Σας φτάνουν ή θέλετε κι άλλα;

Στη σημερινή εποχή η φάση του 1-0 θα είχε ολοκληρωθεί σε μερικά δευτερόλεπτα και τα matrix θα ξαναγύριζαν το αποτέλεσμα στο 0-0. Ο ρέφερι δεν θα χρειαζόταν καν να πάει ως την οθόνη για να την συμβουλευτεί και να ακυρώσει το γκολ. Από την αίθουσα του VAR οι βοηθοί του θα τον ενημέρωναν ότι το... 10 της Αργεντινής χρησιμοποίησε το χέρι του για να σκοράρει, ο Μαραντόνα θα έβλεπε κίτρινη κάρτα, το παιχνίδι θα συνεχίζονταν από το μηδέν και ίσως τα «Τρία Λιοντάρια» να έγραφαν διαφορετικά την ιστορία του Μουντιάλ, αλλά και την δική τους. Όμως ούτε με τα «αν...» γράφεται η ιστορία, ούτε VAR υπήρχε 4 δεκαετίες πίσω! «Ο γέγονε, γέγονε» που έλεγαν και οι αρχαίοι.

Το γκολ μέτρησε, ο Ντιέγκο έχοντας καταλάβει τι έκανε γύρισε και λίγο προς τα πίσω το κεφάλι μήπως τον πήρε... γραμμή ο Τυνήσιος διαιτητής Αλί Μπιν Νάσερ κι αφού αυτός έδειξε σέντρα, δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα να πάει μπροστά στην εξέδρα των Αγγλων και να πανηγυρίσει με υψωμένη γροθιά. Τα δημοσιεύματα (ή μήπως απλά ο μύθος) της εποχής έγραφαν πως ο Μαραντόνα είχε στο... μυαλό του και τον πόλεμο ανάμεσα στις δύο χώρες για τα Νησιά Φώκλαντ. Είναι ένα σενάριο που βγάζει και αγνότητα, αλλά παράλληλα βρίσκει και μια ωραία, ρομαντική δικαιολογία για μια (κακά τα ψέματα) ποδοσφαιρική κλοπή!

Κατά γενική ομολογία το VAR ήρθε στην (ποδοσφαιρική) ζωή μας για να κάνει το αγαπημένο μας άθλημα δίκαιο, να εξαφανίσει όσο το δυνατό γίνεται αμφισβητούμενες φάσεις και διαιτητικές... σφαγές. Όμως αν ρωτήσεις 100 ανθρώπους που είδαν εκείνο το ιστορικό παιχνίδι (άφησε εκτός γκάλοπ για προφανείς λόγους Αγγλους και αγγλόφιλους), αν θα ήθελαν τότε να υπάρχει VAR, έχω την αίσθηση πως οι 95 θα πουν όχι. Γιατί δεν θα ήθελαν να αφήσουν μια... λεπτομέρεια να σκίσει μια ιστορική σελίδα ποδοσφαίρου. Αργεντινή και Αγγλία μετά από εκείνο το ραντεβού του '86, ξαναβρέθηκαν αντίπαλοι σε Μουντιάλ.

Ποτέ όμως, το διακύβευμα δεν ήταν τόσο μεγάλο όσο το αποψινό (10μμ, live στο Gazzetta). Ποτέ άλλοτε οι Αγγλοι δεν είχαν τόσο μεγάλη δίψα για ρεβάνς, αλλά και ευκαιρία να εκδικηθούν για εκείνο το απόγευμα που τους... έκλεψε ο Θεός!



