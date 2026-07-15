Ο Λιονέλ Μέσι έχει πάει σε άλλο level το περπάτημα στο φετινό Μουντιάλ, έτσι ώστε να «κερδίζει» ενέργεια και να είναι εκεί όταν χρειαστεί.

Έτοιμος για την πρώτη ever αναμέτρησή του κόντρα στα Τρία Λιοντάρια είναι ο Λιονέλ Μέσι, καθώς η Αργεντινή αντιμετωπίζει απόψε (15/7, 22:00) την Αγγλία, με έπαθλο το εισιτήριο για τον τελικό του φετινού Μουντιάλ, απέναντι στην Ισπανία.

Ο Pulga και η παρέα του καλούνται για ακόμη ένα παιχνίδι να υπερασπιστούν τον τίτλο της Παγκόσμιας πρωταθλήτριας, με τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να περιμένει εναγωνίως τι θα... σκαρφιστεί πάλι ο κοντός.

Η αλήθεια είναι πως στην τρέχουσα διοργάνωση, ο 39χρονος μάγος από το Ροσάριο κάνει... όργια, χωρίς ωστόσο να «ιδρώνει» και πολύ. Είναι πρώτος σε γκολ (8) μαζί με τον Κιλιάν Μπαπέ, πρώτος σε δημιουργία μεγάλων φάσεων, έχει περισσότερες X-Assists και άλλα πολλά. Και όλα αυτά ενώ... περπατάει!

Συγκεκριμένα και βάσει ενός δημοσιεύματος του Athletic, ο Μέσι έχει περάσει το 63% του χρόνου που έχει παίξει σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο με περπάτημα. Μάλιστα, στα δυο από τα τρία πρόσφατα παιχνίδια με Ελβετία και Πράσινο Ακρωτήρι, περπάτησε συνολικά 10.5 χλμ, κάτι που φυσικά αποτελεί ρεκόρ στο τουρνουά.

Κάνοντας μια... βόλτα στο πάρκο, ο ηγέτης της Αλμπισελέστε ξέρει πότε πρέπει να επιταχύνει, που και πως να κινηθεί, έτσι ώστε να προσφέρει τα μέγιστα στην ομάδα του. Κάτι που κάνει με το παραπάνω, παρότι οδεύει στα 40 χρόνια ζωής.