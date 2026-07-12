Μια...απλή για τον Λιονέλ Μέσι πάσα στο ματς κόντρα στην Ελβετία κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες.

Γίνεται μια «απλή» πάσα του Λιονέλ Μέσι να αποτελέσει παγκόσμιο viral; Φυσικά και γίνεται, αφού μιλάμε για τον -κατά πολλούς- κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, σε ένα Μουντιάλ που φέρει την υπογραφή του (και του Κιλιάν Μπαπέ).

Ο Pulga δεν σκόραρε στο 3-1 επι της Ελβετίας που έστειλε την πατρίδα του στα ημιτελικά (με Αγγλία, 15/7), είχε όμως την ασίστ στο πρώτο γκολ της Αλμπισελέστε, φτάνοντας τις 10 στην ιστορία του θεσμού και είναι πλέον ο μοναδικός με διψήφιο αριθμό.

Πέραν αυτού όμως, ο 39χρονος μάγος χάρισε ακόμη μια... αδιανότητη στιγμή, κάνοντας για τον ίδιο μια... απλή πάσα. Ένα μαγικό άγγιγμα της μπάλας με φάλτσα που την έδωσε κατευθείαν στα πόδια του συμπαίκτη του, μια ενέργεια που θα δείτε παρακάτω και δικαίως κάνει το γύρο του ίντερνετ.