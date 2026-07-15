Ισπανία: Το έκαψαν στα αποδυτήρια μετά την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ! (vid)
Η Ισπανία ήταν ανώτερη και πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ 2026. Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε επικράτησε 2-0 της Γαλλίας στον ημιτελικό και την Κυριακή (19/7) θα διεκδικήσει το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της, μετά από εκείνο του 2010.
Τι κι αν οι «Μπλε» θεωρούνταν το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τουρνουά... Οι Ίβηρες δεν έδειξαν να δυσκολεύονται ιδιαίτερα και έθεσαν εκτός συνέχειας τον Κιλιάν Μπαπέ και την παρέα του, φτάνοντας μάλιστα τα 37 σερί ματς χωρίς ήττα.
Με το τελευταίο σφύριγμα οι παίκτες της «φούρια ρόχα» ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς μέσα στο γήπεδο, όμως το καλύτερο ήρθε λίγο αργότερα. Στα αποδυτήρια του «Dallas Stadium» στήθηκε κανονικό πάρτι, με χορούς, πίτσες και αρκετή... τρέλα από τους διεθνείς. Εικόνες που δημοσίευσε η ομάδα στο X (πρώην Twitter) και έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.
🪩 Se gritó, se bailó, se celebró…
¡Vente al vestuario de la Selección y saca los pasos prohibidos!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/U2qtzlCLXA— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 14, 2026
Πλέον η Ισπανία περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της από την αναμέτρηση της Αγγλίας με την Αργεντινή (15/7, Live από το Gazzetta).
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