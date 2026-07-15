Η Ισπανία υπέταξε με 2-0 τη Γαλλία στον ημιτελικό του Ντάλας και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής,(19/07, 22:00).

Η Γαλλία βρήκε το... δάσκαλό της! Η Ισπανία κέρδισε με 2-0 στο Ντάλας με το πέναλτι του Ογιαρθάμπαλ και το υπέροχο γκολ του Πόρο, που προήλθε από τον έξοχο συνδυασμό με τον Ντάνι Όλμο. Έτσι, οι Ίβηρες έγιναν η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής (19/07, 22:00) και περιμένουν τον αντίπαλό τους, που θα προκύψει από την αυριανή «τιτανομαχία» ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή (15/07, 22:00).

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