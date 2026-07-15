Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της εκπομπής του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων μεταδόσεων της ημέρας.

Τετάρτη σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει δράση όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα. Πριν απ΄όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και τους Galacticos live by Interwetten, που έχουν όλο το ρεπορτάζ των ομάδων της Superleague.

Η δράση λοιπόν ξεκινάει στις 18:30 με τον Στέφανο Τσιτσιπά να αναμετριέται με τον Ζερόμ Κιμ για τον δεύτερο γύρο του Γκστάαντ ATP. Αργότερα στις 19:00 (ΣΚΑΙ) ο Παναθηναϊκός θα δώσει ένα ακόμη φιλικό, αυτή τη φορά απέναντι στην Ραπίντ Βιέννης στην Αυστρία. Στις 19:30 (ΕΡΤ 2 Σπορ) η Μαρία Σάκκαρη θα αναμετρηθεί με τη Χαριέτ Νταρτ στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του Athens Open. Το δεύτερο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους θα δώσει και η ΑΕΚ, η οποία θα αντιμετωπίσει τη Βιτέσσε (20:00, Cosmote Sport 1).

Τέλος στις 22:00 (ΕΡΤ1) θα πραγματοποιηθεί και ο δεύτερος ημιτελικός του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αγγλία και Αργεντινή θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους με στόχο ένα εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, εκεί όπου περιμένει ήδη η Ισπανία.