Ο Ντιντιέ Ντεσάν τα «έχωσε» στη διαιτησία, μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας από την Ισπανία στα ημιτελικά του Μουντιάλ.

Στην ιστορία πέρασε εδώ και μερικές ώρες ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ 2026, με την Ισπανία να παίρνει πανάξια την πρόκριση με 2-0 κόντρα στους Γάλλους, χάρη στα γκολ των Ογιαρθάμπαλ (22' πεν.) και Πόρο (58').

Οι Τρικολόρ απέτυχαν να βρεθούν για τρίτη σερί φορά στον τελικό της διοργάνωσης και πολύ περισσότερο να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορί για την κατάκτηση της κορυφής του κόσμου, πραγματοποιώντας μια κάτω του μετρίου εμφάνιση.

Σε αυτό στάθηκε στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι ο Ντιντιέ Ντεσάν, που πρώτα απ' όλα είπε ότι η ομάδα του είναι εκείνη που φταίει και δεν απέδωσε όπως έπρεπε. Ωστόσο, ο έμπειρος τεχνικός που σύντομα θα πει αντίο στην Εθνική, άφησε και τις «αιχμές» του για τη διαιτησία, ρωτώντας ειρωνικά προς τους δημοσιογράφους για το εάν ο ρέφερι της αναμέτρησης ήταν στο επίπεδο να σφυρίξει έναν ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Οι παίκτες είναι συντετριμμένοι επειδή είχαμε πολλές φιλοδοξίες, παρόλο που πρέπει επίσης να είμαστε ρεαλιστές και να παραδεχτούμε ότι σήμερα ήμασταν ένα επίπεδο χαμηλότερο σε τεχνικό επίπεδο απέναντι σε μια ομάδα που έλεγχε καλά το παιχνίδι.

Αλλά πρώτα απ' όλα, είναι δικό μας λάθος, δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν.

Θα κάνω μια ερώτηση που εμπεριέχει αιχμή και δεν θα την απαντήσω. Είναι ο διαιτητής στο επίπεδο που απαιτείται για να διευθύνει έναν ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου;

Και δεν το λέω αυτό επειδή χάσαμε σήμερα. Υπήρξαν αρκετές φάσεις. Υπήρξαν και κάποιες αποφάσεις υπέρ μας...»