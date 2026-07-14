Η Αγγλία διασταυρώνει τα ξίφη της με την Αργεντινή στον δεύτερο ημιτελικό το Μουντιάλ 2026 (15/07, 22:00) και τα Τρία Λιοντάρια... βράζουν με τον «άρχοντα» του ματς.

Άρχισαν τα... όργανα στο Αγγλία - Αργεντινή! Στους Άγγλους δεν άρεσε καθόλου ο διορισμός του Ισμαΐλ Ελφάθ και έχουν αρχίσει ήδη οι θεωρίες... συνωμοσίας.

Το ντέρμπι ανάμεσα σε Αμπισελέστε και Τρία Λιοντάρια είχε πάντα έντονο κοινωνικοπολιτικό ενδιαφέρον και παρασκήνιο πέρα από το αμιγώς αγωνιστικό κομμάτι. Μια μέρα πριν οι δύο χώρες παλέψουν για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (19/07, 22:00) φαίνεται πως και αυτή τη φορά θα έχει... δράμα.

Ο Ισμαΐλ Ελφάθ θα διευθύνει το αυριανό μεγάλο παιχνίδι και στην Αγγλία έγιναν... έξαλλοι. Συγκεκριμένα, η Daily Mail χαρακτήρισε τον εν λόγω διαιτητή τον «αγαπημένο» του Μέσι και έχρισε ήδη την πατρίδα της Νότιας Αμερικής ως φαβορί εξαιτίας αυτού του γεγονότος.

Ο Μαροκινός ρέφερι ήταν τέταρτος διαιτητής στον τελικό του Μουντιάλ 2022, όταν η Αργεντινή κέρδισε τη Γαλλία και στέφθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια. Ακόμα έχει υπάρξει διαιτητής του Pulga σε τέσσερις συνολικά αναμετρήσεις, στις οποίες ο Λίο έχει πανηγυρίσει ισάριθμες νίκες και έχει βρει δίχτυα τέσσερις φορές.

Το pre-game του αυριανού ημιτελικού έχει αρχίσει για τα καλά και όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης περιμένει τη σέντρα.