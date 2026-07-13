Ρεάλ Μαδρίτης: Δεν σταματάει το «κυνήγι» για Ολίσε
Μόνο στην... άκρη δεν έχει βάλει την περίπτωση της απόκτησης του Μάικλ Ολίσε η Ρεάλ Μαδρίτης, παρά τις σαφείς ατάκες δια στόματος διοίκησης Μπάγερν Μονάχου, πως ο ποδοσφαιριστής δεν παραχωρείται.
Ο 24χρονος κάνει ένα εξαιρετικό Παγκόσμιο Κύπελλο, έχοντας 5 ασίστ στην παρθενική του εμφάνιση στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά, και θέλει μια ακόμη για να φτάσει το ρεκόρ του μεγάλου Πελέ. Πλέον, έχει μπροστά του τον ημιτελικό της Τρίτης (14/7, 22:00) με την Ισπανία, ακόμη μια ευκαιρία να αποδείξει και να... επιβεβαιώσει.
Να επιβεβαιώσει αυτό που πιστεύουν στη Μαδρίτη, πως είναι δηλαδή το κομμάτι που λείπει από το παζλ, ο «Galactico» που θα εκτοξεύσει την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο στη νέα αγωνιστική περίοδο. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από Γαλλία και Ισπανία, δεν αποκλείεται οι Λος Μπλάνκος να επιστρέψουν δυναμικά στο κυνήγι της απόκτησής του.
Παρέα με τον Κιλιάν Μπαπέ, ο Ολίσε κάνει... παπάδες, και οι φίλοι της Ρεάλ ονειρεύονται να δουν στο «Σαντιάγκο Μπεναμπέου» αυτό το... καυτό δίδυμο.
Players with 5+ big chances created this World Cup:— StatMuse FC (@statmusefc) July 12, 2026
Leo Messi
Michael Olise
That's it. pic.twitter.com/MJrWW9XIOQ
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