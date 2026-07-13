Ο Μάικλ Ολίσε «λάμπει» στο φετινό Μουντιάλ και στη Ρεάλ Μαδρίτης τον ονειρεύονται στο πλάι του Κιλιάν Μπαπέ.

Μόνο στην... άκρη δεν έχει βάλει την περίπτωση της απόκτησης του Μάικλ Ολίσε η Ρεάλ Μαδρίτης, παρά τις σαφείς ατάκες δια στόματος διοίκησης Μπάγερν Μονάχου, πως ο ποδοσφαιριστής δεν παραχωρείται.

Ο 24χρονος κάνει ένα εξαιρετικό Παγκόσμιο Κύπελλο, έχοντας 5 ασίστ στην παρθενική του εμφάνιση στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά, και θέλει μια ακόμη για να φτάσει το ρεκόρ του μεγάλου Πελέ. Πλέον, έχει μπροστά του τον ημιτελικό της Τρίτης (14/7, 22:00) με την Ισπανία, ακόμη μια ευκαιρία να αποδείξει και να... επιβεβαιώσει.

Να επιβεβαιώσει αυτό που πιστεύουν στη Μαδρίτη, πως είναι δηλαδή το κομμάτι που λείπει από το παζλ, ο «Galactico» που θα εκτοξεύσει την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο στη νέα αγωνιστική περίοδο. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από Γαλλία και Ισπανία, δεν αποκλείεται οι Λος Μπλάνκος να επιστρέψουν δυναμικά στο κυνήγι της απόκτησής του.

Παρέα με τον Κιλιάν Μπαπέ, ο Ολίσε κάνει... παπάδες, και οι φίλοι της Ρεάλ ονειρεύονται να δουν στο «Σαντιάγκο Μπεναμπέου» αυτό το... καυτό δίδυμο.