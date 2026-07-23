Ρεάλ Μαδρίτης: Αποκαλύφθηκε η εντυπωσιακή εκτός έδρας φανέλα
Με ένα πολύ ξεχωριστό και διαφορετικό χρώμα επέλεξε να «ντύσει» την εκτός έδρας εμφάνισή της για τη νέα σεζόν (2026-2027) η Ρεάλ Μαδρίτης, όπως αποκαλύφθηκε την Πέμπτη (23/7).
Η «βασίλισσα» με ανάρτησή της στα social media αποκάλυψε τη νέα, πράσινη φανέλα, η οποία θα κοσμεί τους αστέρες του Ζοσέ Μουρίνιο για την αγωνιστική περίοδο που ξεκινάει σε περίπου ένα μήνα.
Ο σχεδιασμός από την πασίγνωστη εταιρία αθλητικών ειδών είναι εντυπωσιακός, αφού το σκούρο πράσινο χρώμα συνδυάζεται με ένα υπόλευκο (σσ χρώμα).Διαθέτει ένα διακριτικό γεωμετρικό μοτίβο που ενσωματώνει τα αρχικά του συλλόγου, καθώς και μοντέρνο γιακά με υπόλευκο τελείωμα.
Μάλιστα, η εν λόγω εμφάνιση μας γυρνάει πίσω στο 1965, όταν τότε οι Μερένγκχες αγωνίστηκαν με πράσινο χρώμα σε ένα φιλικό με τη Ρίβερ Πλέιτ, καθώς οι βασικές φανέλες των δυο ομάδων έμοιαζαν. Επίσης, τη συγκεκριμένη απόχρωση φόρεσαν και τη σεζόν 2012-2013 οι παίκτες των Λος Μπλάνκος, τότε όμως ως τρίτη εμφάνιση.
💚🤍✨@adidasfootball pic.twitter.com/JmSX3pFj36— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 23, 2026
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