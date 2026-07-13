Το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Ζοσέ Μουρίνιο έρχεται στο φως της δημοσιότητας και το τρέιλερ είναι ένα... έπος.

Η δεύτερη θητεία του Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, μαζί με την έναρξη της προετοιμασίας των «Μερένγκχες» ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Special One ήδη έχει πέσει με τα μούτρα στη δουλειά και θέλει να επιστρέψει στο ελίτ επίπεδο, φτάνοντας τη «βασίλισσα» ξανά στην κορυφή Ισπανίας και Ευρώπης. Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι φορές που ο Πορτογάλος κατέκτησε κορυφές.

Στη σημερινή (13/7) σημαδιακή για τον ίδιο ημερομηνία λοιπόν, το Netflix κυκλοφόρησε το τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ της ζωής του «Μου», το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην πασίγνωστη πλατφόρμα στις 11 Αυγούστου. Στις σκηνές που δόθηκαν στο φως, ο Μουρίνιο κάνει ένα τουρ στο δωμάτιο με τα τρόπαιά του, ενώ υπάρχει και η επική ατάκα «Δεν κάνεις ντοκιμαντέρ με κάποιον που δεν έχει κερδίσει τίποτα».