Ντόρο έχει προκαλέσει το ρατσιστικό σχόλιο του πρώην Ισπανού πρωθυπουργού, Μαριάνο Ραχόι, οποίος χαρακτήρισε τη Γαλλία μια εξαιρετική ομάδα, χωρίς... Γάλλους.

Οι καμπάνιες κατά του ρατσισμού μπορεί να συνεχίζονται απρόσκοπτα στον χώρο του ποδοσφαίρου, όμως ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς μέχρι την εξάλειψή του. Και τα όσα συμβαίνουν με τη Γαλλία κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026, δυστυχώς, αποτελούν μια τρανταχτή απόδειξη πως έχουμε ακόμα χιλιόμετρα να διανύσουμε.

Πρώτα ήταν τα παραληρήματα μιας Παραγουανής πολιτικού που επιτέθηκε ρατσιστικά και με κάθε τρόπο προς το πρόσωπο του Κιλιάν Μπαπέ και πλέον ήρθε η σειρά του Μαριάνο Ραχόι. Ο πρώην επικεφαλής του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος και άλλοτε πρωθυπουργός της Ισπανίας από το 2011 έως το 2018 προκάλεσε ντόρο σε Ισπανία και Γαλλία με τις δηλώσεις του για τους «Τρικολόρ», τους οποίους χαρακτήρισε ως «μια εξαιρετική ομάδα, χωρίς Γάλλους».

Τα λόγια του Ισπανού προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων στην πολιτική σκηνή των δυο χωρών, με τον νυν πρωθυπουργό των Ιβήρων, Πέδρο Σάντσεθ, να καταδικάζει τα ρατσιστικά σχόλια μέσα από ανάρτησή του στα social media.

«Υπάρχουν εκείνοι που εξακολουθούν να κρίνουν το αν κάποιος ανήκει σε μια χώρα από το επώνυμό του, τον τόπο γέννησής του ή το χρώμα του δέρματός του. Άλλοι το κρίνουν από το πόσο έχει ριζώσει σε αυτή τη χώρα και από την προθυμία του να προσφέρει σε αυτήν. Παίζοντας ποδόσφαιρο. Φροντίζοντας τους ηλικιωμένους μας.

Ή ανοίγοντας επιχειρήσεις. Η Ισπανία ανήκει σε όσους την αγαπούν και εργάζονται γι' αυτήν. Όχι σε εκείνους που τη ντροπιάζουν με ξενοφοβικές δηλώσεις. Γαλλία, τα λέμε στα ημιτελικά. Είθε να κερδίσει η καλύτερη ομάδα και να ηττηθεί ο ρατσισμός»

Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel.



Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios.



España es de quien la ama y la… July 12, 2026

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, που χαρακτήρισε επικίνδυνα τα λόγια του Ραχόι, συμπληρώνοντας πως «όλοι οι Γάλλοι, χωρίς εξαιρέσεις, είναι φίλοι, γείτονες και συνεργάτες μας». Οι δηλώσεις του Ραχόι προκάλεσαν αντιδράσεις και στο εσωτερικό της Γαλλίας, με τον Υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νινιέ, να κάνει λόγο για απολύτως απαράδεκτους χαρακτηρισμούς.

«Αν αυτή η δήλωση είναι ακριβής, τότε είναι απολύτως απαράδεκτη. Σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει αυτό που είναι η Γαλλία», δήλωσε σε συνέντευξή του στο BMF TV, όταν ρωτήθηκε για το ντόρο που έχει ξεσπάσει σχετικά με τον πρώην πρωθυπουργό της Ισπανίας.