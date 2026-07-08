Καμία αυτοσυγκράτηση από την Παραγουανή πολιτικό, Σελέστε Αμαρίγια, η οποία επιτέθηκε εκ νέου στον Κιλιάν Μπαπέ με εμετικούς χαρακτηρισμούς ενώπιον της Βουλής.

Τέλος δεν έχει το παραλήρημα της Σελέστε Αμαρίγια, Παραγουανής πολιτικού που βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας για όλους τους λάθος λόγους.

Μετά τον αποκλεισμό της Παραγουάης από το Παγκόσμιο Κύπελλο, η 61χρονη είχε επιτεθεί με χυδαίους και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς προς τον Κιλιάν Μπαπέ, τον οποίο αποκάλεσε ως έναν «βάρβαρο που το πιο μορφωμένο πράγμα που άκουσε ποτέ ήταν χιμπαντζήδες».

Ο Γάλλος επιθετικός της είχε απαντήσει με τον δέοντα τρόπο, δεχόμενος την απόλυτη στήριξη από τον Γάλλο πρόεδρο, Εμαουνέλ Μακρόν, αλλά και από την κυβέρνηση της Παραγουάης που καταδίκασε τα λόγια της Αμαρίγια. Λίγες ημέρες αργότερα ωστόσο, η Παραγουανή πολιτικός χτύπησε ξανά με νέο ξέσπασμα!

Μιλώντας ενώπιον της Βουλής, η Αμαρίγια επιτέθηκε εν νέου προς τον Κιλιάν Μπαπέ με αισχρούς χαρακτηρισμούς, καθώς τον αποκάλεσε ως έναν πουτ@@@@ γιο που δεν είναι πραγματικός Γάλλος.

«Ο τερματοφύλακάς μας, ένα παιδί, ο Ορλάντο Χιλ, άπλωσε το χέρι του με ταπεινότητα στον Μπαπέ, όμως αυτός ο που@@@@@ γιος τον αγνόησε εντελώς και στη συνέχεια πανηγύρισε μπροστά στο πρόσωπό του. Δεν είναι Γάλλος. Ένας πραγματικός Γάλλος δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο» τόνισε χαρακτηριστικά, προκαλώντας νέες αντιδράσεις.