Μέσι: «Δεν έχω παίξει ποτέ κόντρα στην Αγγλία, θα είναι μοναδικό»

Ο Λιονέλ Μέσι μίλησε για τον ημιτελικό κόντρα στην Αγγλία και αποθέωσε τον Χούλιαν Άλβαρες για το έξοχο γκολ που έβαλε και λύτρωσε την πατρίδα του κόντρα στην Ελβετία.

Η Αργεντινή προκρίθηκε στους «4» για ένα ακόμη Μουντιάλ και ο Μέσι εξήρε τον Χούλιαν Άλβαρες, που ήταν ο «από μηχανής θεός»! Η Αλμπισελέστε θα αντιμετωπίσει την Αγγλία και ο Pulga έκανε ειδική μνεία στη μεγάλη αναμέτρηση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (15/07, 22:00).

Ο ηγέτης της Ασημένιας δε σκόραρε αυτή τη φορά αλλά ήταν και πάλι κομβικός για την ομάδα του Σκαλόνι. Εκείνος όμως που λύτρωσε την πατρίδα του ήταν ο Χούλιαν Άλβαρες, ο οποίος με ένα υπέροχο γκολ στην παράταση έκανε το 2-1 και έγειρε την πλάστιγγα προς τη χώρα της Νότιας Αμερικής, η οποία πέτυχε και τρίτο γκολ με τον Λαουτάρο Μαρτίνες.

Ο σταρ της Ίντερ Μαϊάμι μίλησε εκτενώς για τον χαρισματικό συμπαίκτη του και εστίασε στην πρόκληση της Αγγλίας, την οποία θα αντιμετωπίσει πρώτη φορά στα 39 του χρόνια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λίο:

«Ειλικρινά ήταν ένα σκληρό ματς. Μας άσκησαν πίεση ψηλά, δεν μας έδωσαν χώρο και δεν παίξαμε όπως θα θέλαμε, το παιχνίδι ήταν έντονο. Μετά από το γκολ που βάλαμε, κάτσαμε λίγο πίσω, περισσότερο από όσο έπρεπε. Το σημαντικότερο ήταν πως τελείωσε καλά το παιχνίδι και κάναμε ακόμη ένα βήμα προς τα εμπρός. Το ματς απέναντι στην Αγγλία έχει ξεχωριστή σημασία. Είναι πάντα ιδιαίτερα τα παιχνίδια κόντρα σε μεγάλες εθνικές ομάδες ενώ δεν έχω παίξει ποτέ κόντρα στην Αγγλία και θα είναι ένα μοναδικό ματς. Πρόκειται για ημιτελικό Μουντιάλ. Έχουμε καταβάλλει τεράστια προσπάθεια παίζοντας δύο παρατάσεις. Ο Άλβαρες πέτυχε ένα φανταστικό γκολ αλλά δεν είναι η πρώτη φορά, έχει πετύχει αρκετά τέτοια στην καριέρα του. Διαθέτει ένστικτο στο σκοράρισμα και έχει πετύχει τέτοια γκολ με την Ατλέτικο. Χάρηκα επίσης με το γκολ του Λαουτάρο, χρειαζόμαστε τα γκολ τους και είμαι χαρούμενος και για τους δύο».