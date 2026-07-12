Ο Έρλινγκ Χάαλαντ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, με τον οποίο είχε μια «αδελφική» αγκαλιά μετά το τέλος του προημιτελικού.

Τρομερή στιγμή ανάμεσα σε Χάαλαντ και Μπέλιγχαμ! Οι δύο παικταράδες αγκαλιάστηκαν μετά το τέλος του προημιτελικού ανάμεσα σε Νορβηγία και Αγγλία, όπου τα Τρία Λιοντάρια πήραν την πρόκριση για τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Το σύνολο του Τούχελ επικράτησε με 2-1 στην παράταση (1-1 κ.δ) με μεγάλο πρωταγωνιστή, τον μέσο της Ρεάλ Μαδρίτης, Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος σημείωσε και τα δύο γκολ για την πατρίδα του.

Ο αστέρας των Λος Μπλάνκος πλήγωσε τους Νορβηγούς και τον αδερφικό του φίλο Έρλινγκ Χάαλαντ, με τον οποίο τον συνδέει μια στενή σχέση από τη συμπόρευσή τους στην Κοιλάδα του Ρουρ με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο «φονικός» στράικερ των Βίκινγκς παρόλα αυτά δεν του κράτησε... κακία. Αρχικά οι δύο τους ήρθαν πολύ κοντά δείχνοντας αμοιβαίο σεβασμό μετά το τέλος του μεγάλου παιχνιδιού και εν συνεχεία, ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον αθλητή των Μερένχες.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έρλινγκ Χάαλαντ:

«Ο Τζουντ είναι καλός φίλος. Είχαμε δύο καλά χρόνια μαζί στην Ντόρτμουντ. Κρατάμε επαφή και είναι καλό παιδί. Το έχω πει αρκετές φορές ότι περνούσαμε καλά μαζί και δεν μου προκάλεσε έκπληξη το ότι πέτυχε δύο γκολ απόψε και είχε τέτοια απόδοση. Νομίζω ότι δέχεται υπερβολική κριτική αναφορικά με τον αριθμό των γκολ που βάζει. Δεν αξίζει την κριτική που του γίνεται επειδή είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο και είναι μέσος. Κατάφερε να ντριμπλάρει κάθε αντίπαλο στο χορτάρι. Η Ρεάλ και η εθνική Αγγλίας είναι πολύ τυχερές που έχουν τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, όλοι θα τον ήθελαν στην ομάδα τους».