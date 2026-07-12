Νορβηγία - Αγγλία 1-2: Τα highlights του αγώνα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε γκολ και φάσεις από το 2-1 της Αγγλίας ενάντια στη Νορβηγία.
Με τον Μπέλιγχαμ να σκοράρει δις, η Αγγλία επιβλήθηκε 2-1 στην παράταση της Νορβηγίας και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει Αργεντινή ή Ελβετία.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Associated Press
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.