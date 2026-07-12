Δείτε γκολ και φάσεις από το 2-1 της Αγγλίας ενάντια στη Νορβηγία.

Με τον Μπέλιγχαμ να σκοράρει δις, η Αγγλία επιβλήθηκε 2-1 στην παράταση της Νορβηγίας και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει Αργεντινή ή Ελβετία.