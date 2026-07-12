Σολμπάκεν: «Είναι ξεκάθαρο ότι η μπάλα βρήκε στη Spidercam, η μπάλα έπεσε ευθεία από τον ουρανό»

Ο Στάλε Σολμπάκεν σχολίασε με τον δικό του τρόπο το γκολ της ισοφάρισης του Τζουντ Μπέλιγχαμ στον προημιτελικό της Νορβηγίας με την Αγγλία.

Ο Σολμπάκεν πήρε θέση με έναν ιδιαίτερο τρόπο για το γκολ της ισοφάρισης του Τζουντ Μπέλιγχαμ! Ο Άγγλος μέσος της Ρεάλ έκανε το 1-1 για τα Τρία Λιοντάρια απέναντι στη Νορβηγία στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Το τέρμα του 23χρονου μέσου ήταν εξαιρετικό, όμως έχει προκαλέσει... σάλο για άλλο λόγο στο διαδίκτυο. Στο ελεύθερο του Νίλαντ, η μπάλα φαίνεται πως βρίσκει στα καλώδια της Spidercam του γηπέδου, προτού η φάση συνεχιστεί και οδηγήσει στην ισοφάριση της ομάδας του Τούχελ.

Ο 58χρονος τεχνικός των Βίκινγκς τοποθετήθηκε για την επίμαχη φάση και η απάντησή του ήταν όλα τα... λεφτά.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Πολλοί από τον πάγκο αντέδρασαν αμέσως και το είδαν. Δεν ήμουν ένας από αυτούς, αλλά πάρα πολλοί το είδαν. Εφόσον δεν το βρήκε το τσιπ της FIFA τι μπορώ να πω ενάντια σε αυτό; Αλλά η μπάλα έπεσε ευθεία από τον ουρανό. Το λένε όλοι, συμπεριλαμβανομένου του Νίλαντ, που είναι ο τερματοφύλακας, όπως και του παίκτη που έλαβε την μπάλα. Αναρωτιέμαι και εγώ τι συνέβη. Είναι ξεκάθαρο ότι η μπάλα βρήκε, ήταν κάτι παράξενο», δήλωσε χαρακτηριστικά.