Ένα εξαιρετικό γκολ του Μπέλιγχαμ στο 45+2' έφερε το 1-1 για την Αγγλία απέναντι στη Νορβηγία.

Πρόλαβε να βρει την ισοφάριση πριν το ημίχρονο η Αγγλία, με τον Κέιν να βρίσκει τον Μπέλιγχαμ και εκείνον να ολοκληρώνει ιδανικά την προσπάθειά του με σουτ από πλάγια θέση, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη Νορβηγία στο 45+2'.