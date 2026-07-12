Νορβηγία - Αγγλία: Το γκολ του Μπέλιγχαμ
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Ένα εξαιρετικό γκολ του Μπέλιγχαμ στο 45+2' έφερε το 1-1 για την Αγγλία απέναντι στη Νορβηγία.
Πρόλαβε να βρει την ισοφάριση πριν το ημίχρονο η Αγγλία, με τον Κέιν να βρίσκει τον Μπέλιγχαμ και εκείνον να ολοκληρώνει ιδανικά την προσπάθειά του με σουτ από πλάγια θέση, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη Νορβηγία στο 45+2'.
@Photo credits: Associated Press
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