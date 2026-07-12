Γιακίν: «Τιμωρηθήκαμε με έναν κανόνα εντελώς απαράδεκτο»
Καταπέλτης ήταν ο Μουράτ Γιακίν στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αποκλεισμό της Ελβετίας από την Αργεντινή! Ο 51χρονος προπονητής υποστήριξε πως η ομάδα του ήταν κυριαρχική στον αγωνιστικό χώρο και τιμωρήθηκε με έναν κανόνα, που κατά τον ίδιο είναι απαράδεκτος.
Στο 69', ο Παρέδες πήρε κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Εμπολό, εντούτοις κατόπιν χρήσης VAR, ο διαιτητής κατέληξε ότι ο Ελβετός φορ έκανε θέατρο και του έδωσε δεύτερη κίτρινη κάρτα! Κάπου εκεί, ο 29χρονος επιθετικός ξέσπασε σε λυγμούς, με τους συμπαίκτες του να προσπαθούν να τον παρηγορήσουν μετά την αποβολή του.
Σύμφωνα με τον Γιακίν, ο αποκλεισμός των Ελβετών ήταν κατάφορα άδικος και ο έμπειρος κόουτς δεν έκρυψε τον θυμό και την απογοήτευσή του σε σχετικές του δηλώσεις μετά το τέλος του ματς.
Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:
«Επιβάλλαμε το στυλ μας, ελέγξαμε τη ροή του παιχνιδιού και εμείς ήμασταν αυτοί που κυριαρχήσαμε στον αγώνα. Ωστόσο, ήρθε η κόκκινη κάρτα. Τιμωρηθήκαμε με έναν κανόνα που, από την άποψή μου, θεωρώ εντελώς απαράδεκτο και δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι εξαιρετικά οδυνηρό που αποκλείσαμε από το τουρνουά με αυτόν τον τρόπο. Δεν νομίζω ότι αξίζαμε αυτό το τέλος σήμερα».
🚨🎥 Murat Yakin, entrenador de la selección de Suiza, critica al arbitraje tras la derrota contra Argentina:— Arielipillo (@arielipillo) July 12, 2026
" Impusimos nuestro estilo, controlamos el desarrollo del juego y fuimos nosotros quienes dominábamos el partido.
Sin embargo, llegó la tarjeta roja; fuimos penalizados…
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