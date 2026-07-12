Ο Εμπολό άφησε με δέκα παίκτες της Ελβετία παίρνοντας δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο και ξέσπασε σε λυγμούς.

Μία ανύποπτη φάση έκοψε απότομα τη φόρα που πήρε η Ελβετία μετά την ισοφάριση ενάντια στην Αργεντινή... Στο 69', ο Παρέδες πήρε κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Εμπολό, εντούτοις κατόπιν χρήσης VAR, ο διαιτητής κατέληξε ότι ο Ελβετός φορ έκανε θέατρο και του έδωσε δεύτερη κίτρινη κάρτα! Κάπου εκεί, ο 29χρονος επιθετικός ξέσπασε σε λυγμούς, με τους συμπαίκτες του να προσπαθούν να τον παρηγορήσουν μετά την αποβολή του...