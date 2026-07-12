Αργεντινή - Ελβετία: Τι είπε ο Μέσι στον διαιτητή Πινέιρο (vid)
Στα ημιτελικά του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου με αντίπαλο την Αγγλία (15/7, 22:00) βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Κυριακής (12/7) η Αργεντινή, που επικράτησε με 3-1 της Ελβετίας στην παράταση του τελευταίου αγώνα των «8».
Η παρέα του Λιονέλ Μέσι τα βρήκε «σκούρα» κόντρα στους Ευρωπαίους, κατόρθωσε όμως να πάρει το εισιτήριο και έτσι ο Pulga θα δώσει ακόμη δυο... παραστάσεις στην παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή.
Ο 39χρονος σούπερ-σταρ για πρώτη φορά στο φετινό Μουντιάλ δεν βρήκε δίχτυα, ωστόσο έδωσε την ασίστ στο πρώτο γκολ από τον ΜαΚάλιστερ, φτάνοντας έτσι τις 10 στην ιστορία του θεσμού, περισσότερες φυσικά από κάθε άλλον.
Ωστόσο, μια φάση που έγινε viral με πρωταγωνιστή τον μάγο από το Ροσάριο αφορά τον... διαιτητή της αναμέτρησης, Ζοάο Πινέιρο. Ο Μέσι διαμαρτυρήθηκε για ένα φάουλ και είχε έναν σύντομο διάλοογο με τον Πορτογάλο ρέφερι, με τα διεθνή ΜΜΕ να αποκαλύπτουν πως ο Αργεντίνος του είπε χαρακτηριστικά «Να μιλάς σωστά, μην είσαι αγενής. Να μου μιλάς σωστά.»
😬👀 “Hablá bien, no faltes el respeto. A mí háblame bien”: Messi al árbitro Pinheiro reclamándole una falta. pic.twitter.com/kGlUhsSM8e— Habla Deportes (@HablaDeportes) July 12, 2026
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