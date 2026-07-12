Δείτε τις ενδεκάδες Αργεντινής και Ελβετίας για τον μεταξύ τους προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο τέταρτος και τελευταίος προημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ξεκινά σε λίγη ώρα, με την Αργεντινή να αντιμετωπίζει την Ελβετία και τις συνθέσεις των δύο αντιπάλων να γίνονται γνωστές.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Αργεντινή: Ε. Μαρτίνες - Μολίνα, Ρομέρο, Λι. Μαρτίνες, Ταλιαφίκο - Παρέδες - Ντε Πολ, Μακ Άλιστερ, Φερνάντες - Μέσι, Άλβαρες

Ελβετία: Κόμπελ - Ζακάρια, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες - Φρόιλερ, Τζάκα - Ρίντερ, Σο, Εντόι - Εμπολό