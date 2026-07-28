Μουντιάλ 2026: Η IFAB αλλάζει κανονισμό που έφερε αποβολή υπέρ της Αργεντινής (vid)
Μια από τις φάσεις που έμειναν στην ιστορία του Μουντιάλ ήταν η περίφημη κόκκινη κάρτα στον Μπριλ Εμπολό, στο ματς της Αργεντινής με την Ελβετία για τα προημιτελικά του θεσμού (3-1 παράταση).
Στο 69ο λεπτό της συνάντησης, ο 29χρονος επιθετικός κατάφερε να... ξεγελάσει τον διαιτητή πως του έγινε φάουλ από τον Παρέδες, με τον παίκτη της Αλμπισελέστε να αντικρίζει την κίτρινη κάρτα. Ωστόσο, έπειτα από χρήση VAR διαπιστώθηκε πως ο Ελβετός έκανε θέατρο.
Το αποτέλεσμα ήταν να του δοθεί δεύτερη κίτρινη και να αποβληθεί από το ματς, με τον ίδιο να ξεσπά σε λυγμούς μετά από αυτή την απόφαση. Στο πλαίσιο αυτό η IFAB αποφάσισε να αλλάξει τον εν λόγω κανονισμό, με αφορμή -και- τη συγκεκριμένη φάση.
Όπως προκύπτει, «η χρήση της τεχνολογίας θα μπορεί να επηρεάσει μόνο την αναγνώριση του ποδοσφαιριστή που υπέπεσε σε παράπτωμα, και όχι την επανεξέταση ή την αλλαγή της φύσης του παραπτώματος», όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις με θέατρο.
Βάσει του παραπάνω λοιπόν και όπως εξηγούν και οι Times, ο Εμπολό δεν θα είχε αποβληθεί στην εν λόγω αναμέτρηση.
LAW CHANGES 2026/27— The IFAB (@TheIFAB) July 27, 2026
An attacker challenges a defender, who falls to the ground in the middle of the field and pretends to have been fouled, despite there being no contact. The referee stops play, awards a free kick for the defender’s team and shows a yellow card (YC) to the… pic.twitter.com/IA6Jhtcv3c
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