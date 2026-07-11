Ο Γιούργκεν Κλοπ ήρθε σε προφορική συμφωνία για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Γερμανίας, σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικομπς.

Προφορική συμφωνία μεταξύ Γιούργκεν Κλοπ και Εθνικής Γερμανίας! Σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικομπς, οι δύο πλευρές έδωσαν τα... χέρια για τέσσερα χρόνια και η συνεργασία τους αναμένεται να επισημοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο η συμφωνία αφορά το μεταξύ τους οικονομικό σκέλος, καθώς και ένα πακέτο αποχώρησης από τον ρόλο του Παγκόσμιου Επικεφαλής Ποδοσφαίρου που έχει στη Red Bull.

Τα Πάντσερ απέτυχαν παταγωδώς σε ακόμη μια διοργάνωση και κοιτάνε την επόμενη ημέρα. Η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία βλέπει στο πρόσωπο του πρώην τεχνικού των Ντόρτμουντ και Λίβερπουλ τον καταλληλότερο... αρχιτέκτονα, ούτως ώστε η Μάνσαφτ να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών.

Ο Τζέικομπς αναφέρει πως ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της DFB είχαν μια εποικοδομητική συζήτηση στη Νέα Υόρκη με τον 59χρονο προπονητή και όπως όλα δείχνουν σύντομα αναμένεται να βγει... λευκός καπνός.