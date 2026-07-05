Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε πως ο Γιούργκεν Κλοπ έχει δώσει τα χέρια με τους ανθρώπους της γερμανικής ομοσπονδίας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Πάντσερ.

Ο Γιούργκεν Κλοπ επιστρέφει στους πάγκους!

Τις τελευταίες ημέρες το όνομά του έχει συνδεθεί έντονα με την εθνική Γερμανίας, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να μεταδίδει σήμερα πως ο θρυλικός κόουτς θα αναλάβει τελικά τα ηνία της Μάνσαφτ.

Μετά την παραίτηση του Νάγκελσμαν, που δεν κατάφερε να οδηγήσει τα Πάντσερ στους «16» του Μουντιάλ, ο άλλοτε προπονητής της Λίβερπουλ είναι αυτός που θα ηγηθεί του νέου πρότζεκτ των Γερμανών. Ο ίδιος αναμένεται να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας, με τις απολαβές του και τις λεπτομέρειες του deal αυτού να είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση.

Παράλληλα σε συζήτηση έχει τεθεί και η αποχώρησή του από τη Red Bull καθώς διατηρεί συμβόλαιο και με εκείνη την πλευρά. Στο μεταξύ, όπως αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός ρεπόρτερ, η συγκεκριμένη εταιρεία σχεδίαζε να προσλάβει τον Όλιβερ Γκλάσνερ ως αντικαταστάτη του, όμως ο 51χρονος κόουτς τούς έχει χαλάσει τα σχέδια μιας και υπογράφει στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Να θυμίσουμε ότι όταν ο Κλοπ ανέλαβε ρόλο στη Red Bull, είχε συμφωνήσει προφορικά για μια ειδική ρήτρα αποδέσμευσης. Αυτός ο όρος τού επιτρέπει να αποχωρήσει ελεύθερα μόνο αν τον καλέσει η εθνική ομάδα της πατρίδας του.