Κλοπ: Αναλαμβάνει την εθνική Γερμανίας σύμφωνα με τον Ρομάνο
Ο Γιούργκεν Κλοπ επιστρέφει στους πάγκους!
Τις τελευταίες ημέρες το όνομά του έχει συνδεθεί έντονα με την εθνική Γερμανίας, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να μεταδίδει σήμερα πως ο θρυλικός κόουτς θα αναλάβει τελικά τα ηνία της Μάνσαφτ.
Μετά την παραίτηση του Νάγκελσμαν, που δεν κατάφερε να οδηγήσει τα Πάντσερ στους «16» του Μουντιάλ, ο άλλοτε προπονητής της Λίβερπουλ είναι αυτός που θα ηγηθεί του νέου πρότζεκτ των Γερμανών. Ο ίδιος αναμένεται να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας, με τις απολαβές του και τις λεπτομέρειες του deal αυτού να είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση.
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Παράλληλα σε συζήτηση έχει τεθεί και η αποχώρησή του από τη Red Bull καθώς διατηρεί συμβόλαιο και με εκείνη την πλευρά. Στο μεταξύ, όπως αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός ρεπόρτερ, η συγκεκριμένη εταιρεία σχεδίαζε να προσλάβει τον Όλιβερ Γκλάσνερ ως αντικαταστάτη του, όμως ο 51χρονος κόουτς τούς έχει χαλάσει τα σχέδια μιας και υπογράφει στη Νότιγχαμ Φόρεστ.
Να θυμίσουμε ότι όταν ο Κλοπ ανέλαβε ρόλο στη Red Bull, είχε συμφωνήσει προφορικά για μια ειδική ρήτρα αποδέσμευσης. Αυτός ο όρος τού επιτρέπει να αποχωρήσει ελεύθερα μόνο αν τον καλέσει η εθνική ομάδα της πατρίδας του.
🚨🇩🇪 BREAKING: Jürgen Klopp as new Germany head coach, here we go! 💥— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026
Klopp has accepted to take over; long term contract details, project and RB Group exit still under discussion, but he will be the new head coach.
RB considered Glasner as replacement but he signs at #NFFC.… pic.twitter.com/a5uULmyCJx
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